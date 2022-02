Odbierz bezpłatnie drugie DLC do Dying Light 2

Techland wydaje się robić wszystko, by gracze nie zapomnieli tak szybko o Dying Light 2: Stay Human. Jednym z tych działań jest umieszczanie darmowych pakietów DLC, których część odbierzecie już dzisiaj, na większości platform.

Pozostać roninem

Nie jest tajemnicą, że wrocławskie studio ma tendencję do wieloletniego wspierania swoich gier. Tak również było w przypadku oryginalnego Dying Light, które otrzymało zaskakująco mnóstwo bezpłatnej zawartości. O pierwszym darmowym DLC do Dying Light 2 pisaliśmy już wcześniej, a teraz przyszedł czas na drugi dodatek.

Pakiet Ronina zostanie podzielony na trzy części, a odebrać je możemy za pośrednictwem Epic Games Store, Steam, PlayStation Store oraz Xbox Marketplace. Gracze dzisiaj otrzymują kurtkę, buty oraz spodnie dla postaci w grze. 23 lutego pojawią się również rękawiczki, naramienniki, a także maska na twarz. Dwa dni później do ekwipunku wpadnie koronny przedmiot – całkowicie nowy miecz ronina. Nie powiem, rozdzielanie tak małej zawartości na kolejne dni jest co najmniej zaskakujące.

Dying Light 2 – spore zainteresowanie w Polsce

Techland może czuć się dumny ze swojej produkcji. W swoim pierwszym tygodniu pudełkowej sprzedaży, Dying Light 2: Stay Human strąciło z tronu FIFA 22, stając się liderem w dniach 4 do 6 lutego. Polska gra poradziła sobie z takimi tuzami jak Uncharted: Legacy of Thieves Collection czy też It Takes Two, co zdecydowanie cieszy nie tylko pracowników wrocławskiego studia.

Biorąc pod uwagę 39 recenzji krytyków, pecetowe wydanie Dying Light 2: Stay Human uzyskało wynik 79/100 punktów na serwisie Metacritic. Wersja na PlayStation 5 nie była dużo gorsza, zaliczając test na 77/100 punktów. Miejmy nadzieję, że od tej liczby nie zależały żadne bonusy dla pracowników, bo i tak jest to fantastyczny wynik. Wiemy już doskonale, że tytuł będzie wspierany przez Techland latami, co oznacza że o grze usłyszymy jeszcze nieraz.

A teraz pytanie do Was: Czy dalej gracie w Dying Light 2: Stay Human? Podzielcie się z nami opiniami o grze w sekcji komentarzy.