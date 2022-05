Poznaliśmy oficjalną datę premiery Apex Legends Mobile

Electronic Arts przynosi dziś fantastyczną wiadomość. Apex Legends Mobile pojawi się na urządzeniach mobilnych jeszcze w tym miesiącu, przynosząc graczom ulubione mapy, legendy i jeszcze więcej szalonej akcji, związanej z tym genialnym battle-royale.

Czempioni już w maju

17 maja 2022 roku – to jest wspaniały dzień, w którym Apex Legends Mobile pojawi się na systemach Android oraz iOS. Wstępnej rejestracji możecie dokonać już teraz. Niestety, na obecną chwilę to wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Z większymi wrażeniami powrócimy za kilka dni, kiedy zejdzie obowiązujące nas embargo. Taki już los recenzenta gier – buzia na kłódkę, mnie tu nie było!

Mimo wszystko muszę przyznać, że była to idealna okazja, by skosztować również konsolowej wersji gry. Osobiście zwykłem grywać w Fortnite, w którym odnalazłem się jak ryba w wodzie. Muszę jednak powiedzieć, że dodanie elementów hero-shootera sprawiło, iż gra od Respawn Entertainment cechuje się zupełnie inną dynamiką rozgrywki.

Wybór postaci jest równie ważny, co umiejętności gracza. Kluczowe umiejętności takiego Bloodhound sprawiają, że łatwiej tropić i śledzić przeciwników z wrogich składów. Spokojnie jeszcze odkrywam każdą z legend, a od premiery Apex Legends w 2019 roku mam sporo zaległości do nadrobienia.

Apex Legends zaskoczy na smartfonach

Co tu dużo mówić – ogłoszenie mobilnej wersji tak dużej gry z pewnością jest wielkim wydarzeniem, głównie dla samego Electronic Arts. Apex Legends Mobile to niepowtarzalna szansa na wdrożenie nowych ludzi w to trzyletnie już uniwersum. Kto wie, może gra na smartfonach spodoba im się tak bardzo, że sięgną po stacjonarną wersję, na przykład na PlayStation 5?

Jedno jest pewne – naprawdę warto zaczekać na oficjalną premierę gry. A także na pełne wrażenia z Apex Legends Mobile, które pojawią się na Tabletowo już w najbliższych dniach. Czy uważacie, że taka konwersja jest świetnym pomysłem dla mobilnego rynku gier? Czy może wolicie, żeby EA i Respawn skupiło się na większej wersji Apex Legends?