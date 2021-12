GRID Legends – znamy datę premiery

Kilka miesięcy temu, podczas EA Play, Codemasters ujawniło GRID Legends, czyli kontynuację kultowych wyścigów torowych, mających swój początek jeszcze w serii gier TOCA. Teraz producent podzielił się większą liczbą szczegółów, łącznie z datą premiery swojej najnowszej gry.

GRID Legends – data premiery, cena oraz rozgrywka

25 lutego 2022 – dokładnie wtedy możecie się spodziewać kolejnej dawki wyścigowych emocji od Codemasters. Jest to dość ryzykowna data premiery – wszak GRID Legends idzie wręcz na pożarcie przez Elden Ring, które również startuje tego samego dnia. Z pewnością obniży to oczekiwaną sprzedaż, lecz z racji, iż produkcję wydaje Electronic Arts, możemy być niemal pewni, że w okolicach września może pojawić się w abonamentach EA Play oraz Xbox Game Pass.

Jeżeli jesteście jednak głodni wyścigów już teraz, GRID Legends ukaże się na komputery PC, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X. Tak jest – mamy do czynienia z kolejnym wydaniem na sprzęt starej oraz nowej generacji jednocześnie.

Za standardową edycję GRID Legends zapłacicie 299 złotych – taką cenę w obecnej chwili podaje PlayStation Store. Jeżeli złożycie zamówienie przedpremierowe, otrzymacie bonus w postaci kilku dodatkowych pojazdów do garażu. Co ważne, EA poszło po rozum do głowy, pozwalając na bezpłatną aktualizację gry do wersji na PlayStation 5 w razie przyszłej przesiadki na najnowszą konsolę Sony. W przypadku sprzętu Microsoftu zadziała oczywiście Smart Delivery.

Zanim przejdziemy dalej, rzućcie okiem na pierwszy fragment rozgrywki, udostępniony przez Codemasters:

GRID Legends – gra, która idzie na pożarcie

Choć wiem doskonale, że GRID Legends będzie fantastyczną pozycją, to wolałbym, aby twórcy jednak nieco przesunęli datę premiery. Wydany w 2019 roku GRID jest jedną z moich ulubionych gier wyścigowych poprzedniej generacji – głównie dzięki ogromnej zawartości razem z dodatkami, a także fenomenalnym modelu jazdy, łączącym sprytnie symulację ze zręcznościówką.

Jest jednak mały problem. Nie dość, że produkcja wychodzi tego samego dnia, co Elden Ring, to jeszcze ledwo ponad tydzień później – 4 marca – pojawi się Gran Turismo 7. Jest to ogromne wydarzenie, dlatego też jestem pewny, że gracz – mając do wyboru wydanie pieniędzy na jedną z tych gier – wybierze właśnie Gran Turismo 7, niezależenie od tego, jak dobrą produkcją okaże się najnowszy tytuł od Codemasters.