Mija rok od premiery PlayStation 5. Znamy najchętniej ogrywane produkcje

Dzisiaj mija dokładnie rok od premiery PlayStation 5. To dobry moment na garść statystyk, jaką Sony przygotowało specjalnie na tę okazję. Co by nie ukrywać, pomimo problemów z dostępnością sprzętu, jest to najlepszy okres, by zostać fanem wirtualnej rozrywki.

Rok z PlayStation 5 – garść statystyk

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu łącznie gracze spędzili do tej pory na PlayStation 5? Ja też nie, ale Jim Ryan ma dla nas odpowiedź. 4,6 miliarda godzin – tyle łącznie spędzono czasu przy zabawie z najnowszą konsolą Sony. Co ciekawe, przez rok na konsolę ukazało się około 360 gier. Mówimy oczywiście o aplikacjach działających na PlayStation 5, bez wliczenia trybu wstecznej kompatybilności.

Szef PlayStation podsyca apetyt graczy, informując przy okazji, że w tym momencie wewnętrzne studia pracują nad aż 25 produkcjami. O części z nich oczywiście już wiemy – Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok – to z pewnością obecnie najbardziej wyczekiwane produkcje od PlayStation Studios.

Rzućmy jednak okiem na listę gier, które były najchętniej uruchamiane w tym roku na PlayStation 5.

Fortnite,

Call of Duty: Black Ops Cold War,

FIFA 21,

NBA 2K21,

Assassin’s Creed Valhalla,

Destiny 2,

MLB The Show 21,

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales,

Demon’s Souls,

NBA 2K22.

Co by nie mówić, wielkich zaskoczeń na liście nie ma. Prym wiodą gry sieciowe oraz sportowe, choć obecność takiej pozycji jak Assassin’s Creed Valhalla tylko świadczy o tym, jak mocną markę Ubisoft trzyma w garści. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oraz Demon’s Souls także nie powinny nikogo dziwić, ponieważ były one najlepiej ocenianymi tytułami startowymi, prosto od PlayStation Studios.

Fortnite na PlayStation 5 jest niesamowcie grywalny, dlatego nie dziwne, że pojawił się na liście od Sony

Przyszłość PlayStation 5 maluje się w świetlanych barwach

Prawda jest taka, że nie był to najgorszy rok dla PlayStation 5. Swoją premierę miały takie produkcje, jak Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Deathloop, Kena: Bridge of Spirits. A to wszystko pomijając morze produkcji od innych zespołów, które zażarcie walczą o uwagę graczy na rynku.

Przyszły rok zapowiada się dla graczy tylko lepiej. Zwłaszcza luty, w którym sam nie mam pojęcia, jak wyrobimy się z wszystkimi produkcjami. Zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że nigdy nie było tak dobrego czasu jak teraz, by wsiąknąć w świat wirtualnej rozrywki na PlayStation 5.