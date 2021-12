Radeon wprowadzi „tanie granie”

AMD ma w swoim portfolio karty graficzne z różnych półek cenowych. W ofercie producenta znajdziemy cały wachlarz produktów – od flagowego, topowego segmentu, przez średnią półkę cenową, aż po tańsze konstrukcje, których ceny nie są wygórowane. Wszystko wskazuje na to, że amerykański gigant jest w trakcie prac nad dwoma budżetowymi kartami graficznymi, czyli Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400, które nie będą nadawały się do wydobywania kryptowalut, ale za to powinny być tanie.

AMD już niedługo wprowadzi tanie granie – Radeon RX 6500 XT

Pierwsze karty graficzne oparte na architekturze RDNA 2 miały premierę już ponad rok temu (Radeon RX 6800 XT zadebiutował w listopadzie 2020 roku), a AMD wciąż wprowadza kolejne modele. Ostatnim, wydanym Radeonem, opartym na Navi II (Big Navi), jest obecnie „najbardziej budżetowy” RX 6600, który ujrzał światło dzienne stosunkowo niedawno, bo niespełna dwa miesiące temu.

Radeon RX 6600 (źródło: Videocardz)

Jak się okazuje, producent zamierza wprowadzić do sprzedaży jeszcze bardziej budżetowe propozycje dla graczy, którzy nie chcą wydawać na sprzęt do grania zbyt dużej ilości gotówki. Firma wypuści dwie karty graficzne, oparte na różnych wariantach tego samego procesora graficznego.

Radeon RX 6500 XT ma mieć na pokładzie rdzeń Navi 24 XT wyposażony w 1024 procesory strumieniowe (każda z 16 jednostek obliczeniowych ma ich 64), 128 KB pamięci cache L1, 1 MB pamięci L2 oraz 16 MB pamięci Infinity Cache (LLC). Układ ma być sparowany z 4 GB pamięci VRAM GDDR6 na 64-bitowej szynie. Co więcej, oczekuje się, że ten mikroukład – za sprawą 7-nm procesu litograficznego – będzie osiągał naprawdę wysokie zegary, nawet 2,8 GHz.

Radeon RX 6500 XT, ze względu na małą ilość pamięci wideo oraz niezbyt szeroką szynę, nie będzie się nadawał do wydobywania kryptowalut, a w szczególności ETH. Układ ma mieć TDP na poziomie 75 W. GPU powinno zadebiutować na targach CES 2022, czyli już w następnym miesiącu.

AMD Radeon RX 6400 to kolejna tania karta graficzna

Najpewniej najniżej pozycjonowanym modelem z rodziny Navi II będzie Radeon RX 6400. Karta graficzna ma bazować na procesorze graficznym Navi 24 XL z 768 jednostkami strumieniującymi. W skład jej specyfikacji technicznej także wejdzie 4 GB pamięci wideo GDDR6 na 64-bitowej szynie.

Co więcej, układ będzie cechował się budową, która nie wymaga dodatkowej wtyczki zasilania, a wystarczającą ilość energii pobierze ze złącza PCI-Express x16. Radeon RX 6400 ma mieć swoją premierę nieco później, bo w marcu 2022 roku.

Podobnie jak Radeon RX 6500 XT, za sprawą wąskiej szyny i małej ilości VRAM-u, karta nie będzie nadawała się do wydobywania kryptowalut, dzięki czemu jej cena może być zdecydowanie bardziej atrakcyjna.