1000 punktów Forzathon za darmo w Forza Horizon 5

W porównaniu do innych, wysokobudżetowych wydawnictw tego roku, Forza Horizon 5 wyszła w fantastycznym stanie na premierę. Mimo to produkcja Playground Games nie ustrzegła się błędów związanych z rozgrywką sieciową. Twórcy są świadomi problemów i planują też odpowiednio wynagrodzić za nie graczy.

1000 punktów Forzathon za darmo

Punkty Forzathon to jedna z dwóch walut dostępnych w Forza Horizon 5. Gracze zdobywają ją poprzez wykonywanie zespołowych wyzwań w trybie Horizon Arcade, a także poprzez zaliczanie codziennych oraz cotygodniowych zadań specjalnych. Punkty te można łatwo wydać w sklepie gry. Asortyment jest zmienny tak, jak w Fortnite, a zakupić tam można rzadkie samochody, dodatkowe losowania czy też elementy ubioru naszej postaci.

W porównaniu do ostatnich premier AAA, bardzo trudno narzekać na obecny stan Forza Horizon 5

Patrząc na to, iż typowy, rzadki samochód kosztuje w grze 600 punktów Forzathon, Playground Games wykazało się szczodrością. Dlaczego jednak studio rozdaje punkty? Przede wszystkim celem udobruchania graczy, którzy nie są zadowoleni z obecnego stanu sieciowej rozgrywki w Forza Horizon 5.

Problemy z produkcją Xbox Game Studios

Na oficjalnym blogu serii Forza Motorsport, Playground Games przyznaje, iż spotkało się z wieloma błędami, o których informowali gracze w zgłoszeniach. Największym z nich wydaje się ten z Horizon Arcade. Nie jest to zbyt popularna forma zabawy w tych wyścigach, a gra nie skaluje też wyzwania względem liczby przystępującej do niego osób. Nieważne, czy zgłosi się 10, czy 2 osoby, gracze dalej muszą osiągnąć ten sam wynik. To potrafi zirytować, zwłaszcza jeśli chcemy co tydzień kończyć całą playlistę festiwalową.

Innym, ważniejszym problemem są oszuści w trybie Rywali. Niestety, sporo czołowych lokat jest okupowanych przez czasy sięgające poniżej 10 sekund, mimo iż rzeczywiste przejazdy często sięgają dwóch minut, w zależności od trasy i klasy pojazdu. Choć Playground twierdzi, że oszustów nie da się wyeliminować całkowicie, studio zrobi wszystko, co w jego mocy, by problem usunąć.

Na koniec warto dodać, że darmowe punkty Forzathon będzie można odebrać już przy okazji następnej aktualizacji do gry, która pojawi się na konsolach Xbox One, Xbox Series S|X oraz komputerach PC.