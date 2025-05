Najlepszy model GPT dociera do użytkowników. Ale nie za darmo

Miesiąc po jego prezentacji model GPT-4.1 jest wreszcie szeroko udostępniany. Z pełni jego możliwości skorzystają jednak wyłącznie użytkownicy opłacający któryś z abonamentów ChatGPT – obojętnie który.

OpenAI szeroko udostępnia model GPT-4.1

Model GPT-4.1 został oficjalnie przedstawiony w połowie kwietnia 2025 roku. Teraz, dokładnie miesiąc później, zespół OpenAI zdecydował się na udostępnienie go wszystkim płacącym użytkownikom.

Od teraz potencjał modelu GPT-4.1 mogą wykorzystywać już subskrybenci pakietów ChatGPT Pro, Plus i Team. Osoby posiadające wykupiony abonament Edu lub Enterprise muszą zaczekać jeszcze kilka tygodni, ale na pewno się tego doczekają.

Aby skorzystać z GPT-4.1, wystarczy wybrać tę opcję, korzystając z selektora modeli. Warto pamiętać, że ostatecznie element ten ma odejść do przeszłości. Wraz z premierą modelu GPT-5 sztuczna inteligencja OpenAI scali wszystkie gałęzie – zarówno generatywne GPT, jak i rozumujące o.

Jaki jest model GPT-4.1?

Wrócę jednak do teraźniejszości i przypomnę, że GPT-4.1 to bezpośredni następca modelu GPT-4o z maja 2024 roku, ignorujący wydany w tak zwanym międzyczasie model GPT-4.5, bo będący od niego pod wieloma względami lepszy.

GPT-4.1 jest w stanie obsłużyć milion tokenów kontekstowych (poprzednik oferował jedynie 128 tysięcy), efektywnie odnajduje kluczowe informacje i cechuje się wysoką skutecznością w zadaniach programistycznych, matematycznych czy wizualnych.

W programistycznym benchmarku SWE-bench Verified osiągnął skuteczność na poziomie 55% (vs 33% u GPT-4o), jego skuteczność śledzenia instrukcji wzrosła do 49% (vs 29% w GPT-4o), a interpretacja obrazów została minimalnie poprawiona, ze skutecznością na poziomie 75% (vs 69% w GPT-4o). Wszystko to przy wyraźnie, bo o 26% niższych kosztach niż w przypadku poprzednika.

Jest też GPT-4.1 mini

Poza głównym, dużym modelem, zespół OpenAI przygotował również opcję GPT-4.1 mini (zastępującą GPT-4o mini). Z mniejszego modelu skorzystają także użytkownicy bezpłatnego bota ChatGPT – kiedy tylko osiągną limit dostępu do dużego GPT-4o.

Przy okazji szerokiego udostępnienia GPT-4.1 wspomnę też, że niedawno odbyła się także publiczna premiera rozumujących modeli sztucznej inteligencji o3 oraz o4-mini – więcej na ten temat przeczytasz w podlinkowanym newsie Natalii.