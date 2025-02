AI, które po prostu działa? GPT 4.5 będzie ostatnim modelem w swoim rodzaju

Znamy już plany OpenAI na najbliższe miesiące. Nakreślił je dyrektor generalny Sam Altman, obiecując przy okazji, że oferta produktowa stanie się nieco bardziej zrozumiała, a to za sprawą jej konsolidacji. Koniec z żonglowaniem modelami sztucznej inteligencji do takiego lub innego zadania.

Model GPT-4.5 zakończy pewną erę, GPT-5 otworzy nową

Sam Altman zapowiedział, że model GPT-4.5 zadebiutuje na przestrzeni najbliższych tygodni/miesięcy i będzie ostatni w swoim rodzaju. Zamiast równoległego rozwoju serii GPT oraz o, OpenAI skupi się na tworzeniu jednego modelu pozwalającego wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia.

Zatem GPT-4.5 będzie na przykład ostatnim modelem bez łańcucha myśli (czyli techniki umożliwiającej wyjaśnienie rozumowania sztucznej inteligencji). Równocześnie model o3 (czy też jego następca) nie będzie już promowany jako niezależne rozwiązanie, lecz stanie się częścią GPT-5. Chodzi o to, by nie trzeba było wybierać pomiędzy różnymi modelami, lecz można było skorzystać z jednego, zdolnego do rozwiązywania rozmaitych problemów na różnorakie sposoby.

ChatGPT w niedalekiej przyszłości nie będzie już wymagał wyboru modelu (źródło: OpenAI)

OpenAI chce, żeby sztuczna inteligencja po prostu działała

Model GPT-5 – i każdy jego następca – będzie mógł korzystać ze wszystkich narzędzi i sam rozstrzygać, kiedy należy zastosować daną technikę. Kiedy trzeba rozbić zadanie na wiele etapów i pokazać przechodzenie przez nie, a kiedy istotniejsza jest pojedyncza, szybka i precyzyjna odpowiedź.

– Chcemy uprościć naszą ofertę produktów. Chcemy, żeby sztuczna inteligencja po prostu dla Ciebie działała. […] Nienawidzimy selektora modeli tak samo jak ty i chcemy powrócić do magicznej, zunifikowanej inteligencji – napisał Sam Altman we wpisie na platformie X (dawniej Twitter).

…Ale jeśli zapłacisz, to będzie działać lepiej

Oczywiście to nie do końca tak, że każdy będzie miał dostęp do wszystkiego. O ile nawet za darmo użytkownicy uzyskają nieograniczony dostęp do czatu, to będzie się on charakteryzować standardową inteligencją. Abonament Plus zapewni wyższy poziom inteligencji, a (wprowadzony niedawno) ChatGPT Pro – najwyższy.

Moim zdaniem uproszczenie i ujednolicenie brzmi jak dobry plan. Zobaczymy tylko, jak wyjdzie to w praktyce – Qualcomm też obiecywał, że nazewnictwo jego procesorów będzie prostsze, a wszyscy wiemy, jak jest.