Amazfit Balance 2 pokazany. Sporo większy akumulator niż w poprzedniku

Jeśli producent poprawił większość wcześniejszych niedociągnięć, to zaprezentowany Amazfit Balance 2 może być interesującym wyborem dla osób aktywnych fizycznie. Dowiedzieliśmy się jeszcze o aktualizacji Zepp OS 4.5 dla Amazfit T-Rex 3.

Co oferuje Amazfit Balance 2?

W 2023 roku zadebiutował Amazfit Balance, który okazał się produktem niekoniecznie spełniającym oczekiwania użytkowników. Z jednej strony, oferuje świetny ekran AMOLED, długi czas pracy bez ładowarki czy sporo tarcz i dostępność sklepu z aplikacjami. Z drugiej jednak, potrafi mieć problemy z kluczowymi funkcjami dla miłośników sportu – chociażby nieprecyzyjny GPS. Do tego dochodzą błędy w wykrywaniu przebudzeń i ładowanie wyłącznie z wykorzystaniem dedykowanej ładowarki.

Jeśli nowy Amazfit Balance 2 nie cierpi na problemy z GPS-em i oferuje wyższą dokładność w wykrywaniu przebudzeń, to może okazać się znacznie ciekawszy. Niestety, raczej nie będzie to produkt idealny – obecne informacje wskazują, że nadal konieczne będzie korzystanie z dedykowanej ładowarki.

Smartwatch wyposażony jest w 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480 × 480 pikseli – poprzednik miał identyczne rozmiary i rozdzielczość. Teraz jednak ekran chroniony jest szkłem szafirowym i jest jaśniejszy – 2000 względem 1500 nitów. Nieznacznie, ale jednak urosła koperta – 47 mm zamiast 46 mm. Waga również wzrosła – z 35 do 42 g.

Nadal możemy jednak mówić o lekkiej konstrukcji, a dodatkowo we wnętrzu znalazł się sporo większy akumulator – 658 mAh w porównaniu do 475 mAh. Wspomniany akumulator ma zapewnić do 21 dni pracy, czyli o tydzień dłużej niż w pierwszej generacji. Natomiast w przypadku treningów z włączonym GPS-em Amazfit Balance 2 ma wytrzymać 67 godzin.

Nie zabrakło funkcji liczenia kroków, mierzenia pulsu, wykrywania snu, sprawdzania poziomu natleniania krwi czy ustalania pułapu tlenowego. Do tego dochodzi długa lista obsługiwanych aktywności fizycznych – bieganie, jazda na rowerze, ćwiczenia siłowe, spacer, pływanie i wiele innych.

Na pokładzie znalazł się ten sam chipset, co w Amazfit T-Rex 3, któremu towarzyszy 32 GB na dane użytkownika. Producent postawił na pięć systemów satelitarnych (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS) oraz Bluetooth 5.2 i Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), a także zastosował wbudowany moduł NFC.

Obudowa ma klasę woododporności 10 ATM, a w przyszłości wraz z aktualizacją ma być wprowadzony tryb nurkowania. Amazfit Balance 2 – za sprawą wbudowanego mikrofonu i głośnika – umożliwia prowadzenie rozmów. To wszystko działa pod kontrolą Zepp OS 5.

Amazfit Balance 2 – cena i dostępność

Obecnie zegarek dostępny jest w Chinach w przedsprzedaży w cenie 1969 juanów, co przekłada się na równowartość około 1031 złotych. Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się jego premiery na pozostałych rynkach, ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać.

Zepp OS 4.5 dla Amazfit T-Rex 3

Amazfit poinformował też o udostępnieniu aktualizacji Zepp OS 4.5 dla smartwatcha Amazfit T-Rex 3. Nowa wersja systemu operacyjnego, która wcześniej pojawiła się już na modelach Amazfit Bip 6 i Active 2, wprowadza szereg usprawnień, także tych dedykowanych wyłącznie dla omawianego zegarka.

Dzięki aktualizacji mapy będą wyświetlać jeszcze więcej szczegółów, m.in. tereny podmokłe, obszary pokryte lodowcem, a nawet obszary porośnięte krzewami. Amazfit T-Rex 3 poda również wysokości szczytów górskich. Ponadto – w trybie oszczędzania baterii – miłośnicy górskich wypraw mogą liczyć na dokładniejszy pomiar odległości między pokonywanymi punktami. Wzrosła również ogólna precyzja GPS-u, który teraz lepiej poradzi sobie w miastach i wzdłuż wysokich zabudowań.

Amazfit T-Rex 3 (fot. Jakub Kordasiński)

Zepp OS 4.5 to jeszcze tryb HYROX Race, wzbogacony o funkcję monitorowania czasu, jaki zawodnik spędza w Rox Zone. Zoptymalizowano też algorytmy Readiness, wykorzystywane do mierzenia zmęczenia fizycznego i psychicznego już po treningu lub zawodach.

Użytkownicy otrzymują ponadto większe możliwości asystenta Zepp Flow (m.in. wysyłanie wiadomości), ulepszone powiadomienia (m.in. możliwość wyświetlania i powiększania obrazów), większą liczbę emoji i poprawioną klawiaturę systemową oraz rozbudowania doczekała się funkcja sterowania gestami.

Nowa wersja systemu operacyjnego jest powoli udostępniana użytkownikom smartwatcha. Jej dostępność można sprawdzić w aplikacji Zepp w sekcji z ustawieniami urządzenia.