Nie patrzcie w kalendarz, dziś nie jest 1 kwietnia – Apple pozwoli na samodzielną naprawę iPhone’a!

Jeśli przeczytałbym taką informację 1 kwietnia, to uznałbym ją za słabą próbę wkręcenia mnie z okazji prima aprilis. Okazuje się jednak, że nie mamy do czynienia z żartem. Apple uruchomi program Self Service Repair, który w założeniach ma umożliwić naprawę iPhone’a lub Maka w domu.

Zdecydowanie tym razem piekło zamarzło

Sporo negatywnych opinii skierowanych w kierunku Apple jest przesadzonych, ale już podejście firmy z Cupertino do napraw uszkodzonych urządzeń było często słusznie krytykowane. Zespół Tima Cooka znany jest z wymuszania na swoich klientach napraw w autoryzowanych serwisach, co często wiąże się z naprawdę dużymi kosztami. Co więcej, wielokrotnie słyszeliśmy o utrudnianiu funkcjonowania nieoficjalnym serwisom, jak chociażby w przypadku wymiany ekranu w iPhone’ach 13.

Wspomniana polityka sprawia, że prawie każda informacja o pozytywnej zmianie wzbudza spore zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że najnowsza inicjatywa Self Service Repair może kojarzyć się z żartem na prima aprilis. Firma poinformowała bowiem, że umożliwi zainteresowanym klientom naprawę uszkodzonych urządzeń.

W ramach Self Service Repair użytkownicy, którzy będą chcieli samodzielnie wykonać naprawdę, zyskają dostęp do oryginalnych części i narzędzi. Oznacza to, że zwykli klienci dołączą do ponad 5000 autoryzowanych przez firmę dostawców usług serwisowych (AASP) i 2800 niezależnych dostawców usług naprawczych, którzy mają dostęp do tych samych części, narzędzi i instrukcji.

Na pierwszy ogień pójdą iPhone’y, później dołączą komputery Mac

Nowa usługa w pierwszej fazie wdrażania będzie dostępna dla smartfonów z linii iPhone 12 i iPhone 13. Następnie zostanie rozszerzona na Maki wyposażone w procesory M1. Apple zaznacza, że początkowo skupi się na najczęściej serwisowanych modułach, takich jak wyświetlacz iPhone’a, akumulator czy aparat. Dodatkowe naprawy mają pojawić się już wkrótce.

Nie zabraknie specjalnie przygotowanych mechanizmów, które mają upewnić firmę, że klient może bezpiecznie wykonać naprawę. Początkowo zaproponowane zostanie zapoznanie się z instrukcją. W kolejnych kroku użytkownik będzie mógł złożyć zamówienie na oryginalne części i narzędzia w internetowym sklepie Self Service Repair Online Store. Ponadto za zwrócenie zużytej część do recyklingu oferowane mają być kredyty na zakupy.

Sklep zapewni dostęp do ponad 200 pojedynczych części i narzędzi, umożliwiając klientom wykonanie najczęstszych napraw iPhone’a 12 i iPhone’a 13. Z czasem oferta zostanie rozszerzona o kolejne części i niezbędne narzędzia.

Self Service Repair wystartuje na początku 2022 roku w USA. W kolejnych miesiącach usługa ma być wprowadza w kolejnych krajach. Apple dodaje, że z tego programu powinni korzystać indywidualni technicy, posiadających wiedzę i doświadczenie w naprawie urządzeń elektronicznych. Dla pozostałych osób mimo wszystko bezpieczniejszym wyborem będzie wizyta u profesjonalnego dostawcy usług naprawczych.