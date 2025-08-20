Google Pixel Watch 4 pokazany. Wyjątkowy wyświetlacz i wiele więcej

Na pierwszy rzut oka Pixel Watch 4 wydaje się być tylko drobną ewolucją, ale sporo dzieje się we wnętrzu niezmiennie okrągłej koperty. Przyznam, że jeśli byłbym użytkownikiem starszej generacji, to teraz mocno zastanawiałbym się nad przesiadką.

Google Pixel Watch 4 otrzymał nietuzinkowy wyświetlacz

W naszej recenzji Google Pixel Watch 3 dostał wysoką ocenę – 9 na 10 możliwych punktów. Niektórzy, mimo obecności na rynku OnePlus Watcha 3 czy Samsung Galaxy Watcha 8, uważają, że to właśnie zegarek z Mountain View jest tym najlepszym z Wear OS. Jeśli w trakcie testów potwierdzą się zapowiedzi Google, z których wynika, że następna generacja jest odczuwalnie usprawniona, to zrobi się naprawdę ciekawie.

Pixel Watch 4 ma design wyraźnie zbliżony do swoich poprzedników, co jedni uznają za wadę i nudę, a drudzy – zauroczeni w tym projekcie – docenią pewną spójność we wzornictwie Google. Smartwatch dostępny jest w dwóch rozmiarach – 41 i 45 mm. Obudowa, niezależnie od wybranej wersji, ma 12,3 mm grubości. Z kolei mniejszy zegarek waży 31 g, a większy 36,7 g. Obie wartości podane są bez uwzględnienia paska.

Obudowa została wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu. Na górze znajduje się niestandardowe szkło Corning Gorilla Glass. Pod tym szkłem umieszczono wyświetlacz Actua 360, który – co z pewnością warto odnotować – jest fizycznie zakrzywiony. Takie podejście pozwoliło na zwiększenie aktywnej powierzchni o 10% w porównaniu z zeszłorocznym modelem.

Google Pixel Watch 4 to również ramka węższa o 16%, co ma zapewnić bardziej bezramkowy wygląd. Z kolei wyświetlacz osiąga jasność 3000 nitów, czyli jest o 50% jaśniejszy względem tego, co oferował Pixel Watch 3. Wyświetlacz AMOLED LTPO ma zagęszczenie pikseli na poziomie 320 ppi w wersji 41 i 45 mm .

Łączność satelitarna i nie tylko

Wydajność na ponad zadowalającym poziomie ma zapewnić Snapdragon W5 Gen 2. Towarzyszy mu koprocesor Google, który wykorzystuje uczenie maszynowe i jest o 25% szybszy oraz zużywa o połowę mniej energii niż układ z poprzedniego Pixel Watcha. Do tego dochodzi 2 GB SDRAM i pamięć na dane 32 GB eMMC. Całość pracuje pod kontrolą Wear OS 6 z elementami języka projektowania Material 3 Expressive.

Należy jeszcze wspomnieć o nowym silniku haptycznym, który jest o 15% mocniejszy. Dostępne są wersje Wi-Fi, a także LTE. Google Pixel Watch 4 został ponadto wyposażony w niezależną łączność satelitarną, która w założeniach ma pomóc w wezwaniu służb w kryzysowych sytuacjach. Za łączność z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 6.0. Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla NFC.

Mniejszy Pixel Watch 4 otrzymał akumulator o pojemności 325 mAh, który powinien zapewnić do 30 godzin pracy z aktywnym AoD i do 48 godzin z włącznym trybem oszczędzania energii. Natomiast wariant 45 mm ma akumulator 455 mAh, który z aktywnym AoD pozwala na osiągnięcie 40 godzin pracy, a tryb oszczędzania energii to na nawet 72 godzin działania bez ładowarki. W obu przypadkach czas ładowania od 0 do 50% trwa tylko 15 minut.

Google zadbało również o możliwości związane z naprawą nowego smartwatcha, który w tej kwestii wypada odczuwalnie lepiej od starszych generacji. Otóż zarówno wyświetlacz, jak i akumulator mogą być teraz wymienione.

Monitorowanie zdrowia i osobisty trener AI

Pixel Watch 3 w zbieraniu danych wypada zdecydowanie poprawnie. Jego następca ma być jednak lepszy. Google chwali się, że nowy, zaawansowany model uczenia maszynowego jest o 18% dokładniejszy w klasyfikowaniu pełnego cyklu snu, śledząc czas spędzony w każdej jego fazie.

Ulepszony został także pomiar temperatury skóry, a dwuzakresowy GPS ma charakteryzować się dokładniejszym pomiarami w trudniejszych warunkach, jak chociażby zapis trasy w centrum miasta czy wśród drzew. Pojawiły się też nowe dyscypliny sportowe – wszystkich trybów łącznie jest obecnie ponad 50. Wśród nich znajdziemy nie tylko bieganie czy koszykówkę, ale również pickleballa.

Google Pixel Watch 4 doczekał się osobistego trenera zdrowia, który oparty jest na sztucznej inteligencji i możliwościach Gemini. Użytkownik może otrzymywać wiele wskazówek, które pod uwagę będą brały zbierane informacje, a także wyznaczone cele. Porady będą dotyczyć aktywności, a także snu.

Google Pixel Watch 4 – ceny i dostępność

Nowy smartwatch jest od dziś dostępny w przedsprzedaży w USA, a w sprzedaży pojawi się 9 października. Jego ceny na amerykańskim rynku są takie same, jak Pixel Watcha 3. Mniejszy wariant zaczyna się od 349 dolarów za wersję Wi-Fi, a model LTE został wyceniony na 449 dolarów. Większy wariant to odpowiednio 399 i 499 dolarów.

W Polsce ceny zostały ustalone na 1699 złotych za model Wi-Fi 41 mm i na 1949 złotych za wariant Wi-Fi 45 mm.