Premiera Google Pixel Buds 2a. Tańsze słuchawki bez większych braków

Światło dzienne ujrzały dzisiaj nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Google Pixel Buds 2a. Po raz pierwszy w serii A mamy do czynienia z aktywną redukcją hałasu (ANC).

Premiera słuchawek Google Pixel Buds 2a. Co oferują?

Google Pixel Buds 2a to całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne. Za ich brzmienie odpowiadają nowe, specjalnie zaprojektowane przetworniki w rozmiarze 11 mm oraz komory wysokotonowe. Equalizer umożliwia dostosowanie detali, a do tego na pokładzie znalazł się procesor Tensor A1 (ten sam, co w modelu Pixel Buds Pro 2, któremu Kuba przyznał w recenzji notę 8/10), mający zapewniać sporo mocy obliczeniowej na potrzeby przetwarzania dźwięku i redukcji hałasu.

Bo właśnie: po raz pierwszy w serii A mamy też do czynienia z aktywną redukcją hałasu (ANC), co powinno pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania ze słuchawek w głośniejszych miejscach. Redukowane są także szumy zbierane przez mikrofony, dzięki czemu rozmowy głosowe mają być komfortowe dla obu stron.

Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, która sprawia, że użytkownicy bez sięgania po telefon mogą sterować odtwarzaniem, otrzymywać rozmaite powiadomienia i podsumowania wiadomości oraz zadawać pytania czy też prosić o lokalne rekomendacje.

Google Pixel Buds 2a (fot. Google)

Producent wspomina również o konstrukcji odpornej na pot i deszcz (klasa IP54) oraz dodanych do zestawu wkładkach dousznych w czterech rozmiarach. Sam kształt zapewniać ma doskonały komfort, dzięki temu, że został opracowany na podstawie 45 milionów skanów uszu.

Jeśli zaś chodzi o czas pracy, to z włączonym ANC można liczyć na 7 godzin solo oraz nawet 20 godzin z etui. Z kolei bez ANC czas działania sięga, odpowiednio, 10 i 27 godzin.

Zmierzając ku końcowi, wypada jeszcze wspomnieć o możliwości szybkiego parowania i nawiązywania połączenia z kilkoma urządzeniami naraz oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi.

Ile kosztują słuchawki Google Pixel Buds 2a? Cena i dostępność w Polsce

Zamówienia przedpremierowe można składać już dziś, a sklepowa premiera została zaplanowana na 9 października 2025 roku. Cenę słuchawek Google Pixel Buds 2a ustalono na 649 złotych. Do wyboru są dwa kolory: Iris (lawendowy) oraz Hazel (zielono-szary).

A słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 dostaną aktualizację

Przy okazji firma Google zapowiedziała także wprowadzenie na rynek nowego wariantu kolorystycznego swoich topowych słuchawek Pixel Buds Pro 2 – Moonstone (szaro-niebieski).

Google Pixel Buds 2 Pro Moonstone (fot. Google)

Dodatkowo we wrześniu udostępniona zostanie aktualizacja oprogramowania, dodająca tryb dźwięku adaptacyjnego (dostosowującego się do otoczenia), funkcję ochrony przed hałasem oraz Gemini Live (czyli zestaw zaawansowanych narzędzi konwersacyjnych bazujących na sztucznej inteligencji).