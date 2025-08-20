Takiego powerbanku pewnie jeszcze nie widzieliście

Xiaomi zaprezentowało nowe akcesorium. Jest nim lekki i dość smukły powerbank. Ale jego grubość to nie to, co najbardziej zwróciło naszą uwagę.

Nowy powerbank jest „ultrasmukły”, choć nie do końca

Pierwsze powerbanki powstały niemalże 25 lat temu. I od razu warto wspomnieć, że wcale nie były to szczególnie kompaktowe urządzenia. Wręcz można śmiało powiedzieć, iż były ciężkie, nieporęczne, duże i jednocześnie oferowały niewielką pojemność. Przez ostatnie dwie dekady zainteresowanie bankami energii znacząco wzrosło, a kolejni producenci prześcigają się w tworzeniu jeszcze mniejszych i jeszcze bardziej pojemnych powerbanków.

Xiaomi pokazało właśnie kolejny model i określa go mianem „ultracienki”, choć jest to dość dyskusyjny temat. Akcesorium ma grubość 11,8 milimetra, nie jest więc równie szczupły jak smartfon, szczególnie że aktualnie producenci urządzeń mobilnych stawiają na „super smukłe smartfony”.

Xiaomi Ultra Slim 5000 mAh (źródło: Xiaomi Youpin)

Powerbank Xiaomi 5000 Ultra-Thin to urządzenie o pojemności 5000 mAh – to dość niewiele, biorąc pod uwagę choćby Baseus Airpow o pojemności 30000 mAh. Nowy model Xiaomi wyposażono we „wbudowany przewód”, oferujący moc ładowania 22,5 W. Dlaczego w cudzysłowie? Bo kabel USB-C – USB-C, gdy jest nieużywany, można umieścić w specjalnej nasadce, dzięki czemu zastąpi smycz. Rozwiązanie to jest dość niespotykane, bo końcówki USB typu C są sprytnie chowane razem w nakładce dołączonej do smyczy.

Konstrukcja nasadki na wtyczki USB-C (źródło: Xiaomi Youpin)

Powerbank Xiaomi Ultra Slim – specyfikacja, dostępność i cena

Nowe akcesorium otrzymało port szybkiego ładowania USB typu C z obsługą technologii PD 3.0 (PPS) i QC3+. Według deklaracji producenta nowy powerbank jest w stanie naładować Xiaomi 15 do 30% w pół godziny lub iPhone’a 16 Pro do 45%. Ponadto model ten ładowany jest przez wejście USB-C, a po 300 cyklach zachowuje minimum 80% wydajności.

Xiaomi 5000 Ultra-Thin został wyposażony w kilka zabezpieczeń, takich jak monitorowanie temperatury czy ochrona przed zwarciami i przepięciami. Konstrukcja powerbanku została wykończona metalową ramką. Akcesorium waży około 110 gramów. Chiński producent tworzy ten sprzęt w dwóch wariantach kolorystycznych – Night Shadow Grey oraz Ice Porcelain White.

Na ten moment Xiaomi przygotowuje się do uruchomienia kampanii crowdfundingowej w Chinach. Kwota wsparcia wynosi 139 juanów chińskich – w przeliczeniu około 70 złotych. Natomiast przewidywana cena po wprowadzeniu powerbanku na rodzimy rynek ustalona została na 149 juanów – w przeliczeniu około 76 złotych.

Póki co nie wiadomo, czy model ten zostanie wprowadzony na rynek europejski. Obecnie możecie natomiast kupić nieco lżejszy ważący 93 gramy Xiaomi Ultra Slim 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 20 W za 99,99 złotych. Choć warto zaznaczyć, że model ten pozbawiony jest wbudowanego przewodu.