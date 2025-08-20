Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL oficjalnie. Co oferują nowe smartfony Google?

Nieco ponad rok od premiery ostatnich modeli, po wielu miesiącach licznych przecieków, firma Google wreszcie odkryła wszystkie karty i oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. Tak jak w ubiegłym roku, portfolio flagowców marki ponownie składa się z trzech przedstawicieli, a są to: Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. Pora więc sprawdzić, co oferuje każdy z nich i ile przyjdzie zapłacić potencjalnym klientom.

Podstawowy Pixel 10 zyskał teleobiektyw

W zasadzie śmiało można powiedzieć, że – gdyby oceniać na pierwszy rzut oka – wszystkie trzy modele nie zmieniły się względem swoich poprzedników. Wciąż cechują się identycznie wyglądającą kanciastą bryłą z płaskim szkłem z przodu i z tyłu oraz charakterystyczną, podłużną wyspą aparatów ulokowaną poziomo, na środku plecków.

Podstawowy model, czyli Pixel 10, wciąż ma być smartfonem o relatywnie kompaktowych wymiarach. Toteż przekątna jego ekranu nie zmieniła się nawet o ułamek cala. Znów jest to mierzący 6,3″ wyświetlacz Actua OLED o rozdzielczości 2424×1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 120 Hz, przy czym nie jest ona adaptacyjna – ta zarezerwowana jest dla modeli Pro. Wzrosła nieco jasność panelu – w trybie HDR wynosi ona 2000 nitów, a szczytowo – do 3000 nitów.

Za wydajność całej rodziny Pixeli 10 odpowiada nowy, autorski procesor Tensor G5. Jak chwali się Google, został on zaprojektowany z myślą o zaawansowanej sztucznej inteligencji, ponieważ nowy układ TPU jest teraz o 60% wydajniejszy. Zresztą, wzrost wydajności ma tyczyć się całego procesora, bowiem CPU ma działać średnio o 34% szybciej. Oferuje on również spersonalizowany procesor obrazu ISP.

W przypadku Pixela 10, z Tensorem G5 kooperuje 12 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, zatem dokładnie tyle samo, co w poprzedniku.

Google Pixel 10 (fot. materiały prasowe Google)

Sporej zmianie uległ zestaw aparatów. O ile do tej pory podstawowe modele Pixeli wyposażone były w dwa „oczka”, czyli główne i ultraszerokokątne, tak Pixel 10 zyskał trzecie w postaci teleobiektywu.

Sensor główny ma 48 Mpix, przysłonę f/1.7 i optyczną stabilizację obrazu. Ultraszeroki kąt cechuje się rozdzielczością 13 Mpix i kątem widzenia 120° (przysłona f/2.2). Nowe „oczko”, czyli teleobiektyw, bazuje na matrycy 10,8 Mpix i oferuje 5-krotne zbliżenie optyczne oraz maksymalnie 20-krotne cyfrowe Super Res Zoom.

Całość zasila akumulator o pojemności 4970 mAh (o 270 mAh więcej od poprzednika) ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 30 W. W kwestii baterii zdecydowanie największą nowością jest technologia Pixelsnap, czyli magnetyczne ładowanie indukcyjne, bazującego na standardzie Qi2. Moc ładowania wynosi 15 W. Google do oferty wdrożyło także dedykowaną ładowarkę stojącą, klasyczną na przewodzie oraz podpórkę Pixelsnap Stand.

Wszystkie trzy modele Pixel 10 od wyjęcia z pudełka działają pod kontrolą systemu Android 16 z zaprojektowanym na nowo interfejsem Material 3 Expressive. Google deklaruje długie, 7-letnie wsparcie w zakresie aktualizacji do nowych wersji systemu, jak i poprawek bezpieczeństwa.

Pixel 10 dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: obsydian (klasycznie czarna), limonkowej, jasnoliliowej oraz indygo, czyli intensywnie niebieskiej.

„Pro” znów w dwóch rozmiarach, czyli Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL

Tak, jak w zeszłym roku, model z dopiskiem „Pro” obecny jest w dwóch wariantach – zarówno dla fanów mniejszych, jak i większych smartfonów. I raczej nie będzie zaskoczeniem, że w ich przypadku również nie zmieniły się przekątne wyświetlaczy.

Pixel 10 Pro został wyposażony w wyświetlacz Super Actua OLED LTPO o przekątnej 6,3 cala, zatem identycznej, co podstawowy Pixel 10. Wyższa jest jednak rozdzielczość, bo wynosi ona 2856×1280 pikseli, a częstotliwość odświeżania jest adaptacyjna, w zakresie 1-120 Hz. Maksymalna dostępna jasność w treściach HDR wynosi do 2200 nitów, natomiast szczytowo, w jasnym otoczeniu, może on świecić do 3300 nitów.

W przypadku Pixela 10 Pro XL rozmiar ekranu to 6,8″ przy analogicznie wyższej rozdzielczości, wynoszącej konkretnie 2992×1344 pikseli. Zarówno częstotliwość odświeżania, jak i parametry jasności panelu są już identyczne.

Sercem obu tych smartfonów jest wspomniany już Tensor G5, ale do dyspozycji ma on więcej, bo 16 GB RAM, a dostępne wersje pamięciowe sięgają aż 1 TB. Za zasilanie mniejszego Pixela 10 Pro odpowiada ogniwo 4870 mAh, ładujące się przewodowo z mocą 30 W oraz magnetycznie przy użyciu Pixelsnap do 15 W. W większym Pixelu 10 Pro XL bateria ma większą pojemność – 5200 mAh, a przy tym oferuje też szybsze ładowanie – 45 W po kablu i 25 W z wykorzystaniem Pixelsnap.

A co z aparatami? Najważniejsza informacja jest taka, że zarówno Pixel 10 Pro, jak i Pixel 10 Pro XL mają identyczny zestaw „oczek”. Względem podstawowego modelu, w oczy rzucają się przede wszystkim wyższe rozdzielczości wszystkich matryc. Obiektyw główny ma 50 Mpix, jasność f/1.68 (wielkość sensora to 1/1.3″) i oferuje optyczną stabilizację obrazu. Ultraszeroki kąt skrywa matrycę 48 Mpix, a jego kąt widzenia to 123°.

Teleobiektyw również ma 48 Mpix oraz umożliwia 5-krotne zbliżenie optyczne, z kolei maksymalne przybliżenie cyfrowe to 100x i – jak chwali się Google – jest to podrasowany algorytmami Pro Res Zoom.

Specyfikacja techniczna Google Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL – porównanie

Skoro omówiliśmy już wszystkie trzy modele, to dla porządku podsumujmy i przyjrzyjmy się dokładnie danym technicznym każdego z nich:

model Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Wyświetlacz 6,3″ Actua Display, OLED, 2424×1080 pikseli, 60-120 Hz, jasność HDR do 2000 nitów, szczytowa do 3000 nitów, 24-bit 6,3″ Super Actua, OLED LTPO, 2856×1280 pikseli, 1-120 Hz, jasność HDR do 2200 nitów, szczytowa do 3300 nitów, 24-bit 6,8″ Super Actua, OLED LTPO, 2992×1344 pikseli, 1-120 Hz, jasność HDR do 2200 nitów, szczytowa do 3300 nitów, 24-bit Procesor Google Tensor G5 z układem Titan M2 Google Tensor G5 z układem Titan M2 Google Tensor G5 z układem Titan M2 RAM 12 GB 16 GB 16 GB Pamięć wewnętrzna 128/256 GB 128/256/512 GB/1 TB, Zoned UFS 256/512 GB/1 TB, Zoned UFS System Android 16, 7 lat wsparcia Android 16, 7 lat wsparcia Android 16, 7 lat wsparcia Aparat na tyle główny 48 Mpix (Quad PD, f/1.7, 1/2″, OIS+EIS) + ultraszerokokątny 13 Mpix (Quad PD, 120°, f/2.2) + teleobiektyw 10,8 Mpix (Dual PD, 5x zoom optyczny, maks. 20x, f/3.1, OIS+EIS), LDAF główny 50 Mpix (Octa PD, f/1.68, 1/1.3″, OIS+EIS) + ultraszerokokątny 48 Mpix (Quad PD, AF, 123°, f/1.7) + teleobiektyw 48 Mpix (Quad PD, 5x zoom optyczny, maks. 100x, f/2.8, OIS+EIS), LDAF główny 50 Mpix (Octa PD, f/1.68, 1/1.3″, OIS+EIS) + ultraszerokokątny 48 Mpix (Quad PD, AF, 123°, f/1.7) + teleobiektyw 48 Mpix (Quad PD, 5x zoom optyczny, maks. 100x, f/2.8, OIS+EIS), LDAF Przedni aparat 10,5 Mpix (Dual PD, AF, 95°, f/2.2) 42 Mpix (Dual PD, AF, 103°, f/2.2) 42 Mpix (Dual PD, AF, 103°, f/2.2) Łączność WiFi 6E (802.11ax), 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, WiFi 7 (802.11be), 5G, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, GLONASS, Galileo, Thread networking WiFi 7 (802.11be), 5G, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, GLONASS, Galileo, Thread networking Akumulator 4970 mAh, ładowanie przewodowe 30 W, bezprzewodowe Pixelsnap (Qi2) 15 W 4870 mAh, ładowanie przewodowe 30 W, bezprzewodowe Pixelsnap (Qi2) 15 W 5200 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe Pixelsnap (Qi2.2) 25 W Konstrukcja Gorilla Glass Victus 2, błyszczące plecki, aluminiowa matowa rama, IP68 Gorilla Glass Victus 2, matowe plecki, aluminiowa polerowana rama, IP68 Gorilla Glass Victus 2, matowe plecki, aluminiowa polerowana rama, IP68 Wersje kolorystyczne obsydian (czarny),

jasnoliliowy,

indygo (niebieski),

limonkowy obsydian (czarny),

porcelanowy,

księżycowy szary,

jadeitowy (zielony) obsydian (czarny),

porcelanowy,

księżycowy szary,

jadeitowy (zielony) Wymiary i waga 152,8×72,0×8,6 mm, 204 gramy 152,8×72,0×8,6 mm, 207 gramów 162,8×76,6×8,5 mm, 232 gramy

Podobnie jak w zeszłym roku, przy serii Google Pixel 9, wszystkie te urządzenia łączy procesor Tensor G5. Modele Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL są ze sobą zbieżne pod kątem ilości pamięci RAM, zaimplementowanych aparatów, rodzaju wyświetlacza oraz wzornictwa i wersji kolorystycznych.

Najbardziej kluczowe różnice między wersjami z dopiskami „Pro” i „Pro XL” obejmują przekątne oraz rozdzielczości ekranów, pojemność akumulatorów i szybkość ładowania, a także wersje pamięciowe – warianty Pixela 10 Pro XL startują od 256 GB, podczas gdy Pixel 10 Pro bazowo występuje jeszcze w wersji 128 GB.

fot. materiały prasowe Google

Ceny i dostępność smartfonów Google Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL w Polsce

Skoro przebrnęliśmy już przez wszystkie aspekty związane z funkcjami i specyfikacją urządzeń, pora przejść do tej (jak zawsze) najmniej przyjemnej części, czyli cen. Dobra informacja jest taka, że Pixele 10 nie zdrożały względem poprzedników, a wprost przeciwnie – każdy z wariantów jest od nich o 100 złotych tańszy.

Bez przedłużania zatem, dokładne ceny prezentują się tak:

Google Pixel 10: 12/128 GB: 3949 złotych, 12/256 GB: 4399 złotych

Google Pixel 10 Pro: 16/128 GB: 4849 złotych, 16/256 GB: 5249 złotych, 16/512 GB: 5849 złotych, 16/1 TB: 6999 złotych

Google Pixel 10 Pro XL: 16/256 GB: 5699 złotych, 16/512 GB: 6299 złotych, 16/1 TB: 7399 złotych.



Przedsprzedaż smartfonów Google Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL rusza już dzisiaj, zarówno w Google Store, jak i w sieci sklepów Media Expert.

Dodatkowo kupujący modele Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL zyskają roczny dostęp do planu Google AI Pro, który obejmuje bardziej zaawansowanego Gemini Pro i 2 TB przestrzeni na Dysku Google.

Jest też i smutna informacja – fani składanych smartfonów, niestety, znów będą musieli obejść się smakiem, bo podobnie jak w zeszłym roku, Pixel 10 Pro Fold nie będzie dostępny w sprzedaży na polskim rynku. A szkoda.