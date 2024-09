Nowy Google Pixel Watch 3 to zegarek na trzy lata?

Google przekazało najnowsze informacje na temat aktualizacji smartwatchy z serii Pixel Watch 3. Okazuje się, że sprzęt ma zagwarantowane poprawki systemu i oprogramowania przez znacznie krótszy czas niż smartfony z rodziny Pixel 9.

Dlaczego aktualizacje dla smartwatchy i smartfonów są tak ważne?

Elektronika ze smartfonami i smartwatchami na czele to coś, w co inwestuje każdy z nas. Co do zasady, podejścia użytkowników są zwykle dwa – jedni kupują sprzęt z niższej półki „na chwilę”, czyli na około rok, inni zaś inwestują w drogie urządzenia oczekując, że spełnią one ich oczekiwania przez co najmniej 3-4 lata, a najlepiej jeszcze więcej. Ta druga grupa urządzeń dodatkowo sprawdzi się także jako sprzęt z tzw. drugiej ręki, więc jeżeli nam się znudzi albo przestanie nam wystarczać, możemy go sprzedać, a dzięki wysokiej jakości będzie kolejne lata służył innemu użytkownikowi.

Ten dość długi czas jest realny do osiągnięcia, szczególnie jeśli producent przyłożył się do jakości wykonania danego smartfona czy zegarka. Jednak na niewiele zda się tego rodzaju sprzęt bez odpowiedniego oprogramowania, aktualizacji zabezpieczeń i poprawek w funkcjonowaniu urządzenia.

Zaprezentowane w sierpniu 2024 roku smartfony z serii Pixel 9 mają otrzymywać aktualizacje oprogramowania przez aż siedem lat. To bardzo długo. Okazuje się jednak, że zegarki z linii Pixel Watch 3, wprowadzone wraz z tymi modelami telefonów, będą otrzymywały poprawki producenta znacząco krócej.

Jak długo Google Pixel Watch 3 będzie otrzymywał aktualizacje?

Google udostępniło na stronie pomocy kilka informacji na temat aktualizacji zegarków z serii Pixel Watch 3. W ramach tych aktualizacji do urządzeń skierowane zostaną ulepszenia zabezpieczeń, odświeżone funkcje czy poprawki błędów. Okazuje się jednak, że gwarantowany czas dostępu do tych nowości jest dużo krótszy niż w przypadku nowych smartfonów.

Google Pixel Watch 3 (źródło: Google)

Użytkownicy otrzymają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu Wear OS tylko przez 3 lata od momentu udostępnienia urządzenia w Google Store w USA. Według oficjalnej wiadomości Google Pixel Watch 3 ma gwarantowane aktualizacje do października 2027 roku.

Z kolei model Pixel 2, który zadebiutował w październiku zeszłego roku, będzie otrzymywał aktualizacje do października 2026 roku. Nietrudno się domyślić, że pierwotna wersja będzie ulepszana do października przyszłego roku.