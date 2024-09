Maki z M4 tuż za rogiem. Największe zmiany w najmniejszym z nich

Apple szykuje się do prezentacji nowych komputerów Mac – wyposażonych w układy z rodziny M4. Według najnowszych doniesień może zdecydować się na ich pokaz już pod koniec października, a najpóźniej w listopadzie trafią one do sprzedaży.

Apple szykuje komputery Mac z M4

Na listopadową premierę komputerów Mac z M4 na pokładzie wskazują „wiarygodne” źródła serwisu MacRumors. Nie byłoby to zresztą dużym zaskoczeniem, jako że urządzenia z tej rodziny nierzadko debiutują właśnie pod koniec roku. Możliwe też, że – podobnie jak rok wcześniej przy okazji Maców z M3 – Apple zdecyduje się na organizację wydarzenia pod koniec października i rynkową premierę urządzeń tydzień później.

Sam chipset M4 doczekał się już premiery, a nawet mieliśmy okazję sprawdzić go w akcji, przy okazji testów iPada Pro 13 – pierwszego urządzenia, które zostało wyposażone w ten nowy układ. Teraz przyszedł czas na komputery i według nieoficjalnych doniesień gigant z Cupertino zamierza wprowadzić w tym roku na rynek cztery modele. Konkretnie mają to być:

14-calowy MacBook Pro z chipem M4,

14- i 16-calowe MacBooki Pro z chipami M4 Pro i M4 Max,

iMac z chipem M4

oraz (całkowicie przeprojektowany) Mac Mini z chipami M4 i M4 Pro.

Pomijając ostatni punkt na liście, nowe komputery nie przyniosą raczej dużych zmian względem swoich poprzedników. Źródło doniesień podaje, że ich design ma zostać praktycznie niezmieniony, podobnie jak podstawowa charakterystyka, choć wspomina się też, że po raz pierwszy w historii mogą być standardowo wyposażone w co najmniej 16 GB RAM.

Nowy Mac Mini zmieni się najbardziej

Ciekawszy jest Mac Mini, który ma doczekać się gruntownego przeprojektowania. Mark Gurman z Bloomberga wspomina również o innych zmianach, między innymi o całkowitej eliminacji portów USB typu A – zamiast tego komputer ma zostać wyposażony w pięć gniazd USB typu C (trzy z tyłu i dwa z przodu). Pozostałe opcje łączności (HDMI, Ethernet i mini jack) nie ulegną zmianie.

Według Gurmana nowy miniaturowy komputer ma kształtem i rozmiarem przypominać przystawkę Apple TV, choć będzie od niej wyższy. Konstrukcja niezmiennie ma być aluminiowa, zapewniając całości odpowiednią trwałość.

Nowa, tańsza klawiatura do iPada

To nie koniec wieści z obozu Apple, bo ekspert z agencji Bloomberg wspomniał też niejako przy okazji, że producent pracuje również nad nową klawiaturą do iPada. Akcesorium z rodziny Magic Keyboard do podstawowego modelu tabletu ma być pozbawione aluminiowej konstrukcji, dzięki czemu będzie też tańsze.

Równocześnie zachować ma rozszerzoną funkcjonalność znaną z Magic Keyboard for iPad Pro M4 – testowaliśmy tę klawiaturę i trudno było nam nie docenić jej wygody, jakości wykonania czy uniwersalności, ale cały efekt psuje absurdalnie wysoka cena.