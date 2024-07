Pixel 9 na filmie. Wygląda, jakby ktoś go oblał różową farbą

Smarfony z serii Pixel 9 jeszcze nie zostały oficjalnie zaprezentowane, ale dzięki uczynnym informatorom mamy szansę rzucić na nie okiem na dobry miesiąc przed premierą. Najnowszy materiał jest bardzo różowy.

Google Pixel 9 w różu

W sieci pojawił się film przedstawiający wygląd nowego urządzenia Google. Chodzi o model Pixel 9. Dzięki uprzejmości ReparationMobile23 z TikToka, możemy przyjrzeć się bliżej ekranowi i obudowie tego mobilnego sprzętu.

(źródło: ReparationMobile23)

Sama bryła urządzenia wygląda nieźle. Ramki wyświetlacza wydają się być symetryczne, więc esteci będą zapewne zadowoleni. Plecki wykończono błyszczącym szkłem. Oby wersje Pro miały je zmatowione – to wygląda tak, jakby miały zbierać wszystkie odciski palców i smugi, jakie tylko się da.

Nieco bardziej matowe są za to boki obudowy, podobnie jak wyspa na aparaty. Na dolnej ramce mamy maskownicę głośnika, port USB-C oraz tackę na kartę SIM. Przyciski boczne wciąż znajdują się poniżej przycisku odblokowywania ekranu – Google nigdy się nie nauczy, że to dość niewygodne.

Przedstawiona wersja jest w kolorze różowym i to znacznie bardziej intensywnym niż poprzednie modele, które szły w bardziej pastelowe odcienie.

Google Pixel 8 był znacznie bardziej stonowany kolorystycznie (fot. producenta)

Google AI z funkcją jak Recall Microsoftu

Funkcja Recall to ciekawy pomysł Microsoftu dotyczący sztucznej inteligencji w komputerach Copilot+ z Windowsem 11. Ma ona za zadanie gromadzić informacje na temat tego, co dzieje się na ekranie, by później użytkownik mógł w każdej chwili skorzystać z danych, które zostały choć raz wyświetlone.

Jak podaje Android Authority, Google przy okazji premiery Pixeli 9 ma zamiar zaprezentować nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji nazwanej Google AI. Pierwsza nowość to Add Me, dzięki której dodamy swoją twarz do grupowego zdjęcia, na którym nas zabrakło. Inną opcją będzie Studio. Umożliwi nie tylko tworzenie nowych naklejek, ale także generowanie nowych obrazów od zera, a nawet krótkich klipów wideo.

Ostatnia funkcja to Pixel Screenshots, czyli narzędzie dla zrzutów ekranu. Aplikacja zrozumie, jakim treściom zrobiliśmy screenshota i przetworzy te dane, pozwalając zyskać więcej informacji na ich temat.

Nie zamierzamy na razie chwalić, czy krytykować tych nowości, zwłaszcza, że dysponujemy tylko strzępkami informacji. Wyczekujemy wydarzenia Google, na którym zobaczymy nowe smartfony Pixel. Zaplanowano je na wtorek 13 sierpnia.