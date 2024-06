Google podaje datę ważnej konferencji. To wtedy poznamy nowe Pixele

Google rozsyła zaproszenia na ważne wydarzenie branżowe. Podano datę konferencji, na której zostaną zaprezentowane tegoroczne wersje urządzeń z rodziny Pixel.

Byle zdążyć przed iPhone’ami

Konkurencja na rynku urządzeń mobilnych jest spora. Praktycznie co chwilę informujemy o premierze nowych smartfonów, bo jest o czym. O ile chińscy producenci elektroniki wypluwają kolejne sprzęty z prędkością karabinu maszynowego, tak prezentacje najważniejszych i najmocniejszych sprzętów planowane są zwykle raz w roku. I właśnie przychodzi czas na Google.

Przedpremierowe grafiki serii Google Pixel 9 (Źródło: Rozetked)

Ponieważ świeże generacje iPhone’ów zwykle pokazywane są światu we wrześniu, twórcy Pixeli muszą wyrobić się z tematem szybciej. W 2023 roku modele Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro ujrzały światło dzienne na początku października. Tym razem nowe odsłony możemy poznać znacznie, znacznie wcześniej. Google zaprasza na premierę urządzeń Pixel na 13 sierpnia 2024 roku.

Dokładny czas premiery nowych sprzętów Google

Gigant z Mountain View zaczął już przekazywać na kanałach social media ważną wiadomość. Konferencja, na której zapewne zobaczymy smartfony Pixel 9, smartwatche Pixel Watch 3 oraz poznamy dodatkowe funkcje sztucznej inteligencji „wypichcone” w kalifornijskich laboratoriach właśnie na tę okazję, odbędzie się we wtorek 13 sierpnia. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 19:00 polskiego czasu.

AI… spotka się z IX na @MadebyGoogle. Przygotuj się na magię! ✨ pic.twitter.com/lWv8bJsuUM — Google Polska (@GooglePolska) June 25, 2024

Czego jeszcze spodziewać się po zapowiadanej imprezie? Wspomniane smartfony Pixel 9 pojawią się zapewne w trzech odmianach: podstawowej, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL. Niektórzy sugerują też zaprezentowanie Pixela 9 Pro Fold.

Oprócz nowego smartwatcha, który ma zyskać dwie odmiany (41 mm i 45 mm), całkiem możliwe, że zobaczymy nowe słuchawki Pixel Buds Pro 2. Przydałoby się też zaktualizować ofertę związaną z tabletami. Aktualny model ma już ponad rok na karku i przydałoby się zastąpić go nowszym, bardziej nowocześnie wyglądającym urządzeniem.

Do konferencji pozostało jeszcze sporo czasu, więc spodziewamy się, że przez najbliższe tygodnie poznamy dokładnie to, co Sundar Pichai i jego zespół będą chcieli zaprezentować światu. Oczywiście dowiemy się tego z nieoficjalnych źródeł ;)