Nowy Xbox Game Pass. O co ten cały szum?

Microsoft dość niespodziewanie wypuścił oficjalną informację o nowym Xbox Game Passie o wdzięcznej nazwie „Core”, a dokładnie to Xbox Game Pass Core. O co ten cały szum i właściwie po co taka zmiana?

Xbox Game Pass Core to jest to samo, tylko w nowym opakowaniu

W gruncie rzeczy całość informacji o nowym Xbox Game Pass Core można by było ograniczyć do tego, że nie ma tutaj żadnej rewolucji – co najwyżej jest ewolucja, owinięta w nowy papierek. Tym w gruncie rzeczy jest Core, które od 14 września zastąpi graczom Games with Gold. Cena? 29 złotych miesięcznie lub 249 złotych rocznie. Dla porównania amerykańska cena to 9,99 dolarów miesięcznie lub 59,99 dolarów rocznie.

Microsoft zwrócił uwagę na to, że już przeszło od 20 lat gracze łączą się online za pomocą usługi Xbox Live i po prostu przyszedł czas na zmiany. Firma chce połączyć Game Passa z Live, a jednocześnie pożegnać Games with Gold. W miejsce tej opcji wejdą wybrane tytuły z katalogu Xbox Game Pass. Cóż, całkiem ciekawe rozwiązanie.

Co czeka w Xbox Game Pass Core?

W ramach nowego abonamentu gracze będą mogli nie tylko grać online, ale także na premierę usługi zagrać w:

Among Us,

Descenders,

Dishonored 2,

Doom Eternal,

Fable Anniversary,

Fallout 4,

Fallout 76,

Forza Horizon 4,

Gears 5,

Grounded,

Halo 5: Guardians,

Halo Wars 2,

Hellblade: Senua’s Sacrifice,

Human Fall Flat,

Inside,

Ori & The Will of the Wisps,

Psychonauts 2,

State of Decay 2,

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Różnice w abonamentach Xbox Game Pass

Obecni posiadacze Xbox Live Gold od 14 września automatycznie zostaną członkami Game Pass Core, bez zmiany w cenie. Oferty i zniżki z tego abonamentu także będą im przysługiwać.

Ważna zmiana jednak jest taka, że wcześniej zakupione gry za pomocą Games with Gold będą przysługiwać na Xbox One tylko wówczas, gdy będzie aktywna subskrypcja Game Pass Core lub Game Pass Ultimate.

Z kolei w przypadku Xbox 360, niezależnie od posiadania usługi, gry zakupione w przeszłości za pośrednictwem usługi Games with Gold pozostaną w bibliotece gracza. Czy była to potrzebna zmiana? Oprócz marketingowej gadki, zapewne nie. Czy część graczy będzie zawiedziona? Zapewne tak.