Samsung zintegruje ChatGPT w swojej przeglądarce

W ostatnich latach rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej implementacja w różnych dziedzinach stały się bardziej powszechne. Jednym z przykładów jest możliwość integracji ChatGPT w swoich aplikacjach. Wkrótce może być on dostępny w przeglądarce Samsunga.

Nadchodzi kooperacja Samsunga i ChatGPT?

Samsung ma plany dotyczące wprowadzenia sztucznej inteligencji na swoje smartfony. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że firma z Korei Południowej rozważała zmianę wyszukiwarki z Google na Microsoft Bing w celu integracji funkcji AI.

Jak się później okazało, pomysł ten został porzucony – Samsung pozostał przy Google. Mimo to producent wciąż szuka sposobów na udostępnienie możliwości sztucznej inteligencji swoim użytkownikom. Wygląda na to, że znalazł rozwiązanie.

Wskazuje na to odnaleziony kod APK, choć informacje zdobyte w ten sposób nie są pewne. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których przykładowo pomysły rozwijane w wersjach beta finalnie nie trafiały do danej aplikacji. Przeglądarka Samsunga (v22.0.0.54) zawiera kod sugerujący, że firma zamierza zintegrować z nią wspomniany ChatGPT:

<string name=”pref_chatgpt_enable> Enable ChatGPT </string>,

<string name=”pref_chatgpt_lab_title”> Test ChatGPT </string>,

<string name=”pref_chatgpt_model”> ChatGPT Model </string>,

<string name=”pref_chatgpt_query”> Query for Summarizing </string>,

<string name=”pref_chatgpt_query_other_message”> Enter ChatGPT query to test </string>,

<string name=”pref_chatgpt_title”> ChatGPT Settings </string>.

Samsung Galaxy A34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Można spekulować, że jest to wersja eksperymentalna, a sama integracja może działać podobnie, jak to jest w przypadku BingAI czy Aria w przeglądarce Opera. W tym wypadku chodzi o możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji bez konieczności przechodzenia na stronę produktu OpenAI.

Co taka integracja zaoferuje?

Niestety dokładne funkcje nie są znane – nie wiemy, czy taka funkcjonalność będzie pokrywać się z tym, co oferuje konkurencja. Istnieje również szansa, że tytułowy producent obierze inny kurs. W celu weryfikacji tej teorii należy poczekać na potwierdzone informacje.

Portal AndroidAuthority skontaktował się z firmą Samsung w celu uzyskania oficjalnych informacji na temat potencjalnie nadchodzących funkcji, jednak do tej pory nie redaktorzy otrzymali odpowiedzi zwrotnej. Zmusza to użytkowników do podchodzenia do tematu z dozą ostrożności, bowiem plotki bywają zwodnicze i niepewne.