Tak ma wyglądać Google Pixel 10. Jedna zmiana ucieszy użytkowników

Poznaliśmy prawdopodobny wygląd trzech tegorocznych smartfonów z Mountain View. Tak mają się prezentować Google Pixel 10, a także Pixel 10 Pro i 10 Pro XL.

Google Pixel 10 może pozytywnie zaskoczyć

Nie samym wyglądem, bo – jeśli potwierdzą się najnowsze rendery – pozostanie on wyraźnie zbliżony do tego, co mogliśmy już zobaczyć w przypadku Google Pixela 9. Wszystko wskazuje na to, że z tyłu obudowy, we wnętrzu dość charakterystycznej wyspy, znajdzie się zestaw trzech aparatów – główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw.

Będzie to odczuwalna zmiana. Google Pixel 9 pozbawiony jest bowiem teleobiektywu, który trafił tylko do modeli Pro. Oczywiście wprowadzenie trzech aparatów nie oznacza, że dostaniemy identyczny zestaw, jak w tegorocznych, droższych Pixelach. Niewykluczone, że Google ponownie zdecyduje się wprowadzić lepsze aparaty w wariantach Pro, aby w ten sposób zachęcić klientów do wydania większej ilości gotówki.

Jeśli chodzi o wymiary, mają one przedstawiać się w następujący sposób: 152,8 x 72 x 8,6 mm, czyli będą prawie identyczne jak w poprzedniku. Google Pixel 10 będzie tylko nieco grubszy – „Dziewiątka” ma 8,5 mm w pasie. Ekran ma nadal mieć przekątną 6,3 cala i być otoczony podobnymi lub identycznymi ramkami.

Pixel 10 (fot. Onleaks | Android Headlines)

Rendery, które pojawiły się w serwisie Android Headlines i są autorstwa OnLeaks, zapowiadają zmianę na dolnym i górnym boku urządzenia. Slot na kartą SIM ma być przeniesiony na górę, a na dole ma pojawić się dodatkowa maskownica głośnika.

Google Pixel 10 Pro i 10 Pro XL również trafiły na rendery

Droższe modele z serii Google Pixel 10 także pozostaną przy dotychczasowym projekcie obudowy i w ich przypadku gniazdo na kartę SIM też powędruje na górę.

Pixel 10 Pro (fot. Onleaks | Android Headlines)

Jak wskazuje Android Headlines, mniejszy z modeli Pro ma mieć wymiary: 152,8 x 72 x 8,6 mm, czyli będzie 0,1 mm grubszy od poprzednika. Z kolei następca modelu Google Pixel 9 Pro XL będzie miał obudowę o wymiarach 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, czyli będzie o 0,1 mm krótszy.

Warto jeszcze wspomnieć, że cała linia Google Pixel 10 doczeka się nowego układu Tensor G5, który ma być produkowany przez TSMC. Oczekuje się, że względem poprzednika, za którego produkcję odpowiada Samsung Foundry, nowy chip lepiej poradzi sobie pod obciążeniem. Owszem, spodziewany jest też skok wydajności, ale prawdopodobnie Google ponownie skupi się na możliwościach związanych z zadaniami AI, a nie surowej mocy obliczeniowej.

Pixel 10 Pro XL (fot. Onleaks | Android Headlines)

Wcześniej dowiedzieliśmy się również, że Google Pixel 10 ma zachwycić naprawdę bystrym asystentem, a także, że seria Pixel 10 będzie wyposażona w modem MediaTeka. Wypada też wspomnieć, że Google ma wprowadzić pięć nowych smartfonów w 2025 roku.