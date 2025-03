Rynek smartwatchy mocno się zmienił. Chiny zyskują, a Apple traci

W ciągu ostatnich lat smartwatche stały się niezwykle popularne. Najnowsze statystyki wskazują jednak, że dostawy tego typu urządzeń zmniejszyły się w 2024 roku w stosunku do 2023 roku, a do tego klienci coraz częściej wybierają chińskie propozycje. Co ciekawe, jest jedna szczególna kategoria zegarków, w przypadku której odnotowano spory wzrost.

Apple zaliczyło potężny spadek na rynku smartwatchy

Na naszych nadgarstkach coraz częściej lądują smartwatche, jednak okazuje się, że pierwszy raz w historii odnotowano spadek dostaw – w 2024 roku globalnie dostarczono o 7% mniej sztuk niż w 2023 roku. Było to spowodowane m.in. spadkiem dostaw Apple, a także zbyt wolnym rozwojem, brakiem innowacyjnych funkcji czy nowych doświadczeń, które mogłyby zadowolić użytkowników.

Wygląda na to, że Apple Watch series 10 przyniósł zbyt mało nowych funkcji, przez co wielu konsumentów zrezygnowało z zakupu najnowszego modelu. Co więcej, przez spory patentowe w USA dostawy w pierwszej połowie 2024 roku były ograniczone, a dodatkowo przedsiębiorstwo nie zaprezentowało żadnego nowego modelu z serii SE.

Mimo spadku dostaw technologicznego giganta z Cupertino, nadal wiedzie on prym na rynku globalnym. Z kolei Samsung odnotował 3% wzrost w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku. Wzrost ten jest wynikiem sporego zainteresowania najnowszymi modelami, czyli zegarkami Samsung Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra oraz Galaxy Watch FE.

Chińskie smartwatche i zegarki dla dzieci coraz popularniejsze

Na szczególną uwagę zasługują jednak chińskie smartwatche. Po raz pierwszy w historii Xiaomi zajęło miejsce w pierwszej piątce, jednocześnie odnotowując największy wzrost (135%) w ciągu 2024 roku. Również Huawei napędził rynek, osiągając 35% wzrost dostaw.

Globalny udział dostaw smartwatchy 2024 vs 2023 (źródło: CounterPoint Research)

Co ciekawe, spory wzrost odnotowano w przypadku kategorii smartwatchy dla dzieci. Liderem na rynku globalnym stała się marka Imoo, która oferuje niedrogie urządzenia z wieloma funkcjami. Jak zauważył analityk ds. badań Balbir Singh, wzrost ten wynika z niepokoju rodziców o bezpieczeństwo dzieci – opiekunowie chcą utrzymywać stały kontakt i śledzić aktywność swoich pociech.

David Naranjo (jeden z dyrektorów Counterpoint Research) przewiduje, że w ciągu 2025 roku rynek smart-zegarków nieco się odbuduje, odnotowując 1-procentowy wzrost. Producenci urządzeń z kategorii wearable coraz częściej sięgają po funkcje oparte o sztuczną inteligencję oraz bardziej zaawansowane czujniki, zapewniając tym samym coraz dokładniejsze pomiary swoim użytkownikom.