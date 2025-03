Aloy zasilana AI. PlayStation pracuje nad własną sztuczną inteligencją

Do tworzenia całych gier za pomocą sztucznej inteligencji jeszcze daleka droga. Nie oznacza to jednak, że nowinek związanych AI nie da się przemycić do gier już teraz. Nad czym dokładnie pracują ludzie związani z PlayStation?

Jak rozmawiamy w grach?

Wbrew pozorom to, w jaki sposób przebiegają dialogi w grach, jest u swoich podstaw prostym systemem. Wybierając jedną opcję, wywołujemy przypisany do niej skrypt, następnie kolejny itd. Pomijając wybory, które mogą prowadzić do różnych ścieżek w grze, całość sprowadza się do wywoływania kolejnych linijek tekstu.

Czy kiedykolwiek w przeszłości próbowano eksperymentować z tą formą? Jak najbardziej. Zaprezentowana w 2005 roku Façade to krótka gra niezależna, bazująca na sztucznej inteligencji, która wykorzystywała przetwarzanie języka naturalnego. Identyfikowała ona słowa kluczowe w tekście wpisywanym przez gracza i dedukowała kontekst tego, co chcemy powiedzieć.

Innym przykładem może być strategia TomClancy’s EndWar z 2008 roku, gdzie jednym ze sposobów wydawania rozkazów jednostkom były komendy wygłaszane w języku angielskim do mikrofonu. Możecie się domyślić, że dwadzieścia lat temu obie technologie były dopiero w powijakach i nie zawsze sprawowały się idealnie. Jak się sprawy mają w 2025 roku?

Postacie PlayStation wspomagane AI

Anonimowy informator udostępnił na platformie YouTube materiał wideo z wewnętrznej prezentacji Sony, na której przedstawiono możliwości AI na przykładzie Aloy, głównej bohaterki w Horizon Forbidden West. Film został już usunięty z platformy, jednak serwis The Verge przygotował wcześniej tekst, dzięki któremu wiemy, co znajdowało się w materiale.

Całość jest prowadzona przez Sharwina Raghoebardajala, szefa ds. inżynierii oprogramowania w Sony Interactive Entertainment, pracującego nad technologiami gier wideo, AI, widzeniem komputerowym i technologią twarzy dla PlayStation Studios Advanced Technology Group. W trakcie wideo narrator prezentuje zdolności AI, prowadząc konwersację Aloy-gracz za pomocą komunikatów głosowych.

Fragment dema technologicznego prezentującego możliwości AI (Źródło: The Verge)

Rozmowa przeprowadzana jest w warunkach demonstracyjnych wewnątrz gry Horizon Forbidden West. Rozwiązania oparto na speech-to-text OpenAI oraz GPT-4 i Llama 3 do budowania zdań i podejmowania decyzji. Za generację głosu i ruchy twarzy odpowiadają natomiast rozwijane przez Sony systemy Emotional Voice Synthesis i Mockingbird. Raghoebardajal wspomina, że jest to tylko prototyp uruchomiony na PC i opracowany przez Guerrila Games jako wewnętrzna prezentacja technologii dla Sony.

Usunięty materiał miał być pokazywany za zamkniętymi drzwiami rok temu – najświeższa, bardziej zaawansowana wersja została zaprezentowana w trakcie Sony Technology Exchange Fair w Tokio w listopadzie 2024 roku. Tym samym Japończycy dołączają do wyścigu w stworzeniu postaci reagujących realistycznie na wypowiedzi gracza – czy to tekstowe, czy głosowe. Póki co we wdrożeniu technologii najbliżej jest Nvidii, która pokaże możliwości systemu ACE w sieciowej strzelance Mecha Break – premiera tytułu planowana jest na 2025 rok.

Miejmy tylko nadzieję, że giganci zdają sobie sprawę z tego, że napisane z sercem dialogi nigdy nie powinny zostać zastąpione przez generatywną SI i eksperymenty takie jak ten powyżej, mogą występować w niektórych sytuacjach i gatunkach, jednak nigdy nie powinny wygryźć dobrej, przemyślanej narracji słowem.