Dzięki tym zmianom Google jeszcze łatwiej zadbasz o swoją prywatność

Korzystając z usług Google, godzimy się na udostępnianie informacji o naszej aktywności. Nie każdy jednak wie, że można ograniczyć ilość przesyłanych i zbieranych przez giganta z Mountain View danych. Co więcej, wkrótce amerykańska firma pozwoli Wam jeszcze łatwiej zadbać o swoją prywatność.

Konto Google – ustawienia prywatności

Warto poświęcić chwilę, aby przejrzeć i spersonalizować ustawienia na swoim Koncie Google, szczególnie zakładki Bezpieczeństwo oraz Dane i prywatność. W pierwszej możecie m.in. włączyć weryfikację dwuetapową, co jest wskazane, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo Waszego konta, a także sprawdzić, na jakich stronach używacie funkcji Logowanie przez Google i powiązanych kont.

W zakładce Dane i prywatność możecie m.in. wyłączyć zapisywanie Waszej aktywności w internecie i aplikacjach, historię lokalizacji i historię w YouTube. W każdym przypadku, jeśli włączycie zapisywanie aktywności, możecie włączyć automatyczne usuwanie aktywności starszej niż 3, 18 lub 36 miesięcy.

Co ważne: automatyczne usuwanie historii lokalizacji po 18 miesiącach zostanie domyślnie włączone, jeśli włączycie po raz pierwszy zapisywanie historii lokalizacji. Tak samo automatycznie włączane jest usuwanie historii aktywności w internecie i aplikacjach dla nowych kont (od czerwca 2020 roku). Warto też pamiętać, że możecie korzystać z trybu incognito w Mapach Google – wówczas Wasza aktywność w Mapach nie zostanie zapisana na Waszym koncie.

W tej samej zakładce możecie również wyłączyć reklamy spersonalizowane w sekcji Moje centrum reklam. Musicie jednak pamiętać, że nawet jeśli to zrobicie, to reklamy nie przestaną się Wam wyświetlać, tylko nie będą dopasowane do Waszych preferencji. Jeżeli jednak chcecie ograniczyć ilość zbieranych na Wasz temat informacji, wyłączenie spersonalizowanych reklam z pewnością w tym pomoże.

Ponadto w zakładce Dane i prywatność dostępny jest Menedżer nieaktywnych kont. Jest to plan na wypadek, gdy przestaniecie korzystać z Waszego konta. Możecie w nim ustawić okres, po którego upływie Google zacznie się z Wami kontaktować (SMS-owo i mejlowo) przed realizacją kolejnych etapów. Może to być 3, 6, 12 lub 18 miesięcy – jeśli po upływie wybranego przez Was okresu nic nie zrobicie, ustalone przez Was kontakty (maksymalnie 10) zostaną powiadomione, że Wasze konto Google jest nieaktywne i dostaną do niego dostęp (ich dodanie nie jest jednak wymagane).

Oprócz tego możecie również zdecydować, żeby po upływie trzech miesięcy po uznaniu Waszego konta za nieaktywne, zostało ono usunięte wraz z całą jego zawartością (czyli na przykład filmami przesłanymi na YouTube) na zawsze.

Google pozwoli Ci jeszcze łatwiej zadbać o Twoją prywatność

Mimo że, jak widać, Google zapewnia szereg rozwiązań, dzięki którym użytkownicy mogą zadbać o swoją prywatność, nie uchroniło to firmy przed karą w wysokości aż 391,5 mln dolarów. Gigant z Mountain View zgodził się bowiem zapłacić taką kwotę w ramach ugody po tym, jak 40 amerykańskich stanów zarzuciło mu nieuprawnione śledzenie lokalizacji użytkowników (mimo że jego zdaniem śledztwo opierało się o przestarzałe zasady dotyczące produktów, które zmieniono wiele lat temu).

Ponadto nakazano Google, aby przejrzyściej informowało użytkowników o śledzeniu ich lokalizacji oraz umożliwiało dostęp do zebranych danych na specjalnej stronie internetowej. W związku z tym gigant z Mountain View postanowił wprowadzić kolejne zmiany w najbliższych miesiącach.

We wspomnianych wcześniej zakładkach Dane i prywatność oraz historii aktywności zostaną dodane dodatkowe wyjaśnienia, aby użytkownicy mogli zrozumieć, w jaki sposób dane lokalizacyjne pomagają ulepszać usługi Google. Ponadto firma stworzy jedno, kompleksowe centrum informacyjne – zawarte w nim informacje pozwolą użytkownikom świadomie podejmować decyzje odnośnie wykorzystywania ich danych.

Google zapewni również nowe ustawienia, pozwalające łatwo wyłączyć historię lokalizacji oraz aktywności w internecie i aplikacjach, a także usunąć w jednym kroku zebrane już dane. Gigant z Mountain View będzie też nadal usuwać historię lokalizacji użytkowników, którzy w ostatnim czasie nie dodali do niej nowych rekordów na swoim koncie.

Google zapowiedziało również, że dokładniej wyjaśni nowym użytkownikom, czym jest Aktywność w internecie i aplikacjach, jakie informacje zawiera i jak pomaga podczas korzystania z Google.