Korzystanie z Google Meet będzie teraz wygodniejsze

Gigant z Mountain View nie zapomina o swojej aplikacji do spotkań online. Google Meet po raz kolejny zyskuje funkcję, którą użytkownicy z pewnością docenią. Co to za nowość?

Google nie zapomina o swojej aplikacji do spotkań online

Regularnie informujemy Was o nowościach w Google Meet. W lutym 2024 roku ważną zmianą było wprowadzenie trybu towarzyszącego na smartfonach. Funkcja ta, znana już wcześniej z wersji desktopowej, teraz dostępna jest również na urządzeniach z Androidem i iOS. Tryb towarzyszący umożliwia korzystanie z dodatkowego ekranu podczas spotkań, co pozwala na lepszą organizację pracy i realizację różnych zadań równocześnie.

Kolejną nowością, wdrożoną całkiem niedawno, bo w sierpniu 2024 roku, są zmiany inspirowane popularnymi komunikatorami, takimi jak Messenger czy Microsoft Teams. Google wprowadziło szereg opcji personalizacji tła, filtrów oraz interaktywnych emotek, które można używać podczas wideokonferencji. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej wyrażać swoje emocje i angażować się w dyskusje, co szczególnie przydaje się w przypadku dużych spotkań online.

źródło: Google

To rozwiązanie sprawi, że z Google Meet będzie korzystać się wygodniej

Teraz firma z Mountain View ogłosiła na swoim blogu, że wprowadza jedną z najbardziej praktycznych nowości, a mianowicie automatyczny tryb Picture-in-Picture, który uruchamia się samoczynnie, gdy użytkownik przełącza się na inną kartę przeglądarki podczas spotkania. W praktyce oznacza to, że rozmowa pojawi się nam w małym okienku typu pop-up na ekranie komputera.

Dotychczas ta funkcja wymagała ręcznego włączenia przez użytkownika. Teraz gigant z Mountain View uprościł cały proces, dzięki czemu uczestnicy spotkań mogą łatwo przeglądać inne zakładki, notować lub korzystać z dokumentów bez obaw, że stracą podgląd na to, co dzieje się na spotkaniu.

Nowa funkcja jest dostępna wyłącznie w przeglądarce Chrome na komputerach dla wszystkich użytkowników Google Workspace, subskrybentów Workspace Individual oraz osób korzystających z prywatnych kont Google. Jej wdrażanie rozpoczęło się pod koniec sierpnia i potrwa do połowy września 2024 roku, co oznacza, że użytkownicy wkrótce będą mogli cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z Meet. Można włączyć ją w ustawieniach przeglądarki.