Google Meet bierze przykład z Messengera. Zobacz nowe funkcje

Google nieustannie rozwija swoje usługi. Nie zapomina także o apce do spotkań online, czyli Meet. Wygląda na to, że gigant z Mountain View postanowił wziąć przykład z popularnych aplikacji, takich jak Messenger i Microsoft Teams, wprowadzając nowości do swojego rozwiązania. Co zmieni się dla użytkowników?

Google Meet ubierze Cię teraz w czapkę i szalik

Google Meet nie jest usługą, w której często wprowadzane są zmiany, ponieważ ostatnią dużą nowością było pojawianie się „trybu towarzyszącego” na początku 2024 roku. Teraz jedną z najważniejszych zmian, jakie pojawiły się w Google Meet, są zaktualizowane opcje personalizacji tła podczas wideokonferencji. Użytkownicy mogą teraz korzystać z szerokiej gamy nowych teł, które przypominają funkcje znane z Messengera.

Źródło: Google Blog

Kolejną zmianą są filtry, które podobnie jak we wspomnianym już komunikatorze Mety, mają na celu „urozmaicenie i uczynienie spotkań bardziej interaktywnymi”. W praktyce wygląda to tak, że z rozwijanego u dołu ekranu podczas trwania rozmowy menu możemy wybrać rozmaite naklejki, które zostaną dodane do naszego wyglądu. To właśnie dzięki temu podczas połączenia możemy np. ubrać wirtualną czapkę i szalik. Czy ta funkcja jest naprawdę potrzebna? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie.

Jeszcze więcej nowości

Google Meet wprowadza również możliwość szybkiego wyrażania reakcji podczas spotkań za pomocą emotek, czyli coś, co możecie kojarzyć już m.in. z Microsoft Teams. Ta funkcja, jak w swoim komunikacie przekonuje firma, „choć może wydawać się małym dodatkiem, znacząco zwiększa interaktywność podczas spotkań online”. Tak naprawdę jej praktyczne zastosowanie można docenić, kiedy w rozmowie uczestniczy duża liczba osób i chcemy, żeby szybko wyrazły opinię na jakiś temat.

Źródło: Google Blog

Warto również wspomnieć, że w wersji Google Meet przeznaczonej zarówno na system Android, jak i iOS dostępne jest teraz udostępnianie ekranu. Zmieni się także ogólny wygląd aplikacji, która ma stać się teraz bardziej funkcjonalna i pozwolić m.in. na łatwiejszy dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak napisy na żywo czy przejście bezpośrednio na czatu podczas trwania rozmowy wideo, by np. udostępnić w nim przydatne linki.

Aktualizacja wprowadzająca te nowości ma być udostępniana stopniowo w ciągu kilku najbliższych miesięcy.