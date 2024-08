Sprawdź swoją spostrzegawczość. W Google Maps zmieniono jedną małą rzecz

Użytkownicy Google Maps zgłaszają zmianę wizualną, która pojawiła się w aplikacji. Co prawda jest ona niewielka, ale zobaczymy ją niemal od razu po uruchomieniu.

Nawigacja Google zawiodła niektórych kierowców

Zanim przejdziemy do nowości, która zawitała do jednej z najpopularniejszych nawigacji na świecie, to pozwolę sobie na odrobinę prywatnych spostrzeżeń. Ostatnio w mojej okolicy zamknięto drogę ze względu na remont przejazdu kolejowego. Zaznaczę, że jest to dość ważna droga ze sporym ruchem samochodów.

Mogłoby się wydawać, że nawigacje dość sprawnie zareagują na zmianę organizacji ruchu, nie prowadząc kierowców w kierunku zamkniętego przejazdu. Cóż, przez pierwszy dzień informacja o zamkniętej drodze nie była widoczna zarówno w Google Maps, jak i chwalonej przeze mnie wielokrotnie nawigacji Waze.

Co ciekawe, tylko Apple Maps, które niekoniecznie są dobrym wyborem w Polsce, „wiedziały”, że wspomniana droga jest zamknięta. Owszem, później stosowna informacja pojawiła się też w obu aplikacjach Google, ale musiało minąć trochę czasu. Dodam, że z tych trzech nawigacji, to apka Google Maps jako ostatnia doczekała się aktualizacji.

Niektórzy kierowcy, zanim wprowadzono zmianę, przejeżdżali łącznie 6 km, aby dojechać do przejazdu, zobaczyć, że jest zamknięty i wrócić. Jasne, znak o tym ostrzegający był postawiony i dobrze widoczny, ale najwidoczniej niektórzy zbytnio zaufali nawigacjom.

Co się zmieniło w Google Maps?

Kierowcy, którzy po wspomnianej przeze mnie wpadce zrezygnowali z Google Maps, raczej nie zauważą nowości, która jest właśnie wprowadzana. Otóż pojawiła się niewielka, aczkolwiek dobrze widoczna zmiana wizualna.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak wynika z licznych raportów, w Google Maps odświeżenia doczekały się pinezki. Teraz mają one bardziej zaokrąglony kształt, a ikona jest umieszczona na białym lub ciemnoszarym tle – kolor zależy od tego, czy mamy ustawiony jasny lub ciemny tryb. Wprowadzono też subtelne odświeżenie kolorów, aby pasowały do aktualnie stosowanego schematu kolorów w mapach.

Wypada jeszcze dodać, że pinezki zostały zmniejszone, więc zasłaniają mniejszą powierzchnię mapy, co z kolei pozytywnie przekłada się na jej czytelność.

Zmiana jest wdrażana po stronie serwera, aczkolwiek warto zainstalować najnowszą wersję aplikacji na Androida i iOS. Ponadto nowe pinezki wprowadzane są powoli również w Google Maps na przeglądarkach internetowych.