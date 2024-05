Nowość w Google Chrome na Androidzie docenisz po kliknięciu na link

Użytkownicy Google Chrome na Androidzie mogą już korzystać z nowego sposobu obsługi niestandardowych kart. Nowe rozwiązanie ma zapewnić większą wygodę.

Niestandardowe karty w Google Chrome otwierają się w okienku PiP

Jeśli korzystacie z Google Chrome na Androidzie, to prawdopodobnie wielokrotnie spotkaliście się już z funkcją niestandardowych kart. Otwierają się one w momencie, gdy korzystamy z innej aplikacji i klikniemy na link. Wówczas nie jesteśmy przenoszeni bezpośrednio do Chrome’a, a zamiast tego nowa karta jest wyświetlana w aktualnie używanej aplikacji.

Trzeba przyznać, że to całkiem wygodne rozwiązanie, ale nie jest pozbawione wad. Dotychczas irytować mógł brak jakiejkolwiek wielozadaniowości – po kliknięciu na link byliśmy niemal „skazywani” na oglądanie otwartej karty. Natomiast dzięki nowemu podejściu użytkownik może łatwo i w każdej chwili przełączać się pomiędzy ekranem aplikacji i otwartą niestandardową kartą.

Teraz, obok paska adresu, wyświetlany jest specjalny przycisk, który umożliwia zminimalizowanie otwartej karty. Co ciekawe, niestandardowa karta może być zminimalizowana do formy okna Picture-in-Picture, podobnie jak treści wideo. W tym trybie otrzymujemy ikonę i nazwę strony, a także jej adres. Dodatkowo okno PiP można przypiąć do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aby mniej przeszkadzało oraz jest opcja zmiany jego rozmiaru.

Oczywiście w każdej chwili stronę, która została zminimalizowana do okna PiP, możemy otworzyć na pełnym ekranie. Wystarczy jedno kliknięcie. Sprawia to, że przełączanie się pomiędzy aplikacją a niestandardową kartą jest znacznie wygodniejsze i szybsze.

Nowość jest już udostępniana użytkownikom Google Chrome

Omawiane rozwiązanie jest już wdrażane u użytkowników przeglądarki Google. Należy mieć na uwadze, że działa ono w przypadku aplikacji, które obsługują niestandardowe karty Google Chrome. Z funkcji nie skorzystamy więc w przypadku Facebooka czy Instagrama – obie aplikacje mają własny sposób otwierania kart.

Jak informuje Google, nowość wprowadzana jest w Google Chrome od wersji 124. Wypada dodać, że na Androidzie w stabilnym kanale dostępna jest już przeglądarka oznaczona jako 125. Jeśli jeszcze nie widzisz nowego przycisku i możliwości zminimalizowania niestandardowej karty, to sprawdź czy masz zainstalowaną ostatnią aktualizację Chrome’a – aplikację znajdziesz oczywiście w Google Play.