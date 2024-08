Zachlapałeś smartfon wodą? Zamiast wrzucać go do ryżu, odpal film na YouTube

Na YouTube można znaleźć naprawdę dużo dziwnych rzeczy. Jedną z nich są filmiki pomagające pozbyć się niechcianych kropelek wody z głośników smartfona. Najlepsze jest to, że… są skuteczne!

Filmy z YouTube, które pomogą osuszyć głośniki

Sporą determinacją wykazali się redaktorzy The Verge oraz specjaliści z iFixit, którzy postanowili zbadać, ile są warte filmiki z YouTube obiecujące usuwanie wody z głośników iPhone’a przy pomocy odpowiednio dobranych dźwięków. Okazuje się, że to nie kant!

Żeby podejść do sprawy profesjonalnie, iFixit zanurzył Phone’a 13 w wodzie z barwnikiem UV, po czym odtworzono na nim jeden z opublikowanych „osuszających filmów”. Następnie odstawiono smartfon na noc do wyschnięcia.

Barwnik UV był potrzebny, by określić, gdzie zbierała się woda. Okazało się, że w przypadku zamoczenia telefonu można wesprzeć się odtworzeniem odpowiedniego filmu z YouTube, co pomaga w wypchnięciu płynu z maskownicy głośnika.

Bardzo podobną funkcję wbudowano w Apple Watche. Apple wykorzystuje w niej emisję dźwięku, by usunąć wodę z zalanego urządzenia (nazywa się to Blokada wodna). Różnica polega na tym, że zegarek jest znacznie bardziej zwartą konstrukcją – taki produkt nie ma zbyt wielu miejsc, do których może dostać się woda.

Nie wkładaj smartfona do ryżu

Jedna z popularnych teorii zakłada, że w przypadku zamoczenia smartfona, należy wrzucić go do pojemnika z ryżem. W ten sposób wilgoć, która dostała się do środka obudowy, ma być z niej „wyciągnięta”.

Kilka miesięcy temu Apple odniosło się do tego mitu, przypominając, że umieszczanie iPhone’a w worku z ryżem to kiepski pomysł. Zamiast tego lepiej podjąć kilka innych kroków. Jak wskazał producent:

Stukaj telefonem delikatnie o dłoń, trzymając go złączem skierowanym w dół, aby usunąć pozostałą ciecz. Zostaw telefon iPhone w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza.

Po upływie co najmniej 30 minut zacznij ładować iPhone’a za pomocą przewodu Lightning lub USB‑C albo akcesorium.

Ponowne wyświetlenie komunikatu oznacza, że w złączu lub pod stykami przewodu nadal znajduje się ciecz. Zostaw telefon iPhone przez jeden dzień w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza. Czekając na wyschnięcie, możesz ponownie spróbować naładować iPhone’a lub podłączyć akcesorium. Proces suszenia może potrwać do 24 godzin.

Jeśli telefon wyschnął, ale nadal się nie ładuje, odłącz przewód od zasilacza i odłącz zasilacz od gniazdka ściennego (jeśli to możliwe), a następnie podłącz ponownie.

Co prawda wśród wymienionych punktów nie ma próby odtworzenia specjalnego filmu, ale jak stwierdzili specjaliści z iFixit, do pewnego stopnia okazuje się to pomocne, przyspieszając proces suszenia przez pozbycie się części wody z okolic głośników. W sytuacji stresowej można wypróbować ten patent.