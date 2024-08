Xiaomi Care – ubezpiecz swój nowy smartfon Xiaomi

Mimo że producenci starają się, aby ich urządzenia były coraz wytrzymalsze, to wciąż nie są one niezniszczalne. Naprawa w przypadku mechanicznego uszkodzenia często jest bardzo kosztowna, dlatego liczne firmy oferują usługę ubezpieczenia. Teraz do tego grona dołączyło Xiaomi ze swoim Xiaomi Care.

Ubezpieczenie Xiaomi Care – dostępne pakiety

Ubezpieczenie Xiaomi Care jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to Przypadkowe uszkodzenie, który zapewnia ochronę w przypadku – jak wskazuje jego nazwa – przypadkowego uszkodzenia, na przykład na skutek upuszczenia, upadku, uderzenia lub zalania przez ciecz. O naprawę można ubiegać się, gdy uszkodzenie spowodowało nieoczekiwane i nieumyślne zdarzenie, przez które ubezpieczony smartfon ma ograniczoną funkcjonalność lub nie można go bezpiecznie użytkować.

Osoby, które wykupią to ubezpieczenie Xiaomi Care, będą mogły zgłosić maksymalnie dwie szkody w ciągu 12 miesięcy i raz wnioskować o wymianę uszkodzonego smartfona w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej, czyli 24 miesięcy.

Ubezpieczenie „Przypadkowe uszkodzenie Xiaomi Care” – broszura informacyjna (PDF)

Ubezpieczenie Xiaomi Care jest też dostępne w wariancie Przypadkowe uszkodzenie & Kradzież. Zapewnia on taką samą ochronę i uprawnienia jak pakiet Przypadkowe uszkodzenie, a do tego również ochronę w przypadku kradzieży – można wnioskować o zwrot kosztów, jeśli smartfon zostanie skradziony.

Ochronę ubezpieczeniową zapewnia Allianz, a naprawę można zarezerwować za pośrednictwem aplikacji eClaim Portal.

Ubezpieczenie Xiaomi Care – lista modeli

Ubezpieczenie Xiaomi Care można wykupić od razu przy zakupie smartfona. Aktualnie jest to możliwe w przypadku modeli:

Ubezpieczenie Xiaomi Care – ceny

Składka za ubezpieczenie jest płatna jednorazowo i zapewnia ochronę na 24 miesiące.