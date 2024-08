W 4,5 minuty do 100%. Realme pobiło rekord świata

Ładowanie o mocy kilkudziesięciu watów nie robi już na nikim wrażenia – uważa się to za standard. Producenci starają się jednak przekraczać kolejne granice i właśnie zrobiło to Realme. Chińska firma zaprezentowała dziś ładowanie o mocy aż 320 W, które jest w stanie naładować smartfon do 100% w mniej niż 5 minut.

Realme zaprezentowało ładowanie 320 W Supersonic

Chiński producent nieustannie opracowuje technologie, które pozwalają ładować smartfony z coraz większą mocą. Realme GT Neo 3 obsługiwał 150 W, a Realme GT 5 już 240 W ładowanie. Dziś Chińczycy zaanonsowali technologię 320 W Supersonic, która – zgodnie z jej nazwą – jest w stanie ładować urządzenie z mocą aż 320 W.

To aktualnie branżowy rekord. Według deklaracji producenta, technologia 320 W Supersonic pozwala naładować akumulator o pojemności 4420 mAh od 0 do 26% w zaledwie jedną minutę. Mniej niż minutę zajmie naładowanie do ponad 50%, a do równych 100% tylko 4,5 minuty.

Chińczycy nazywają to „4-minutowym cudem”, aczkolwiek trudno tu mówić o cudzie – to efekt wytężonej pracy inżynierów, którzy zdołali zmaterializować tę technologię. A właściwie szereg rozwiązań, ponieważ ładowanie 320 W to tylko jeden z elementów, pozwalający ładować akumulator z taką mocą.

Aby ładowanie z mocą 320 W było możliwe, opracowano akumulator o pojemności 4420 mAh, składający się z czterech oddzielnych komórek i czterech ogniw, które można ładować równocześnie. Każda z komórek ma grubość mniejszą niż 3 mm i jednocześnie o 10% większą pojemność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Nad bezpieczeństwem ładowania z mocą 320 W czuwa transformator napięcia AirGap, który jest wielkości opuszka palca. Obniża on napięcie do 20 V, aby chronić akumulator, ale jednocześnie zachowuje wysoką wydajność konwersji i dba o utrzymanie temperatury w ryzach, dzięki czemu sprawność energetyczna ładowania 320 W Supersonic sięga nawet około 98%. Z kolei w przypadku poważnych usterek, takich jak awarie obwodu, sprawia, że wysokie napięcie pozostaje odizolowane od akumulatora.

Ważnym ogniwem jest też ładowarka, którą producent nazwał „Pocket Cannon”. Cechuje się ona gęstością mocy wynoszącą 3,3 W na centymetr sześcienny i obsługuje większość najpopularniejszych technologii ładowania, w tym UFCS (do 320 W), PD i SuperVOOC. W połączeniu z dwoma portami USB-C umożliwia ładowanie z dużą mocą nawet dwóch urządzeń naraz.

źródło: Realme

Realme zaanonsowało również kilka innych nowości

Wraz z technologią 320 W Supersonic Chińczycy pochwalili się też kilkoma innymi nowościami, które udało im się opracować: