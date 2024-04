Messenger zyskał kilka nowych funkcji. Przydadzą Ci się na co dzień

Meta regularnie aktualizuje swój komunikator, z którego aktywnie korzysta około miliard użytkowników na całym świecie. Od teraz (lub za niedługo) będą mogli oni korzystać z kilku nowych funkcji, które z pewnością przydadzą się im na co dzień.

Nowe funkcje w komunikatorze Messenger

Pierwszą z ogłoszonych przez konglomerat Meta nowości jest możliwość wysyłania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Aby wysłać fotografię w jakości HD, należy wybrać ją w oknie czatu z biblioteki, a następnie dotknąć ikonkę z napisem HD i na końcu wysłać. Można to zrobić zarówno w przypadku pojedynczego zdjęcia, jak i kilku fotografii (wówczas wszystkie zostaną wysłane w wyższej rozdzielczości).

Można powiedzieć, że Messenger tym samym w końcu dogonił WhatsAppa, którego użytkownicy mogą przesyłać sobie fotografie w oryginalnej jakości już od końca 2023 roku. I nie tylko zdjęcia, bo filmy również. Użytkownicy z pewnością ucieszą się z tego, ponieważ wiele osób narzekało na kompresję materiałów graficznych w tym komunikatorze.

W najbliższych tygodniach pojawi się też opcja tworzenia albumów w czatach grupowych. Aby to zrobić, należy wybrać kilka zdjęć z biblioteki w oknie czatu i kliknąć opcję Utwórz album. Można również dotknąć i przytrzymać fotografię w czacie grupowym i kliknąć Stwórz album. Żeby zaś dodać zdjęcie do już istniejącego albumu, trzeba wybrać opcję Dodaj do albumu.

Nazwy albumów w czatach grupowych na Messengerze można zmieniać. W tym celu trzeba najpierw dotknąć wybrany, a następnie trzy kropki i opcję Edytuj nazwę. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zmiany nazwy albumu. Każdy uczestnik czatu grupowego może oglądać, dodawać, usuwać i pobierać zdjęcia oraz filmy z albumu. Aby znaleźć album, wystarczy dotknąć nazwę czatu grupowego i Media.

Z multimediami/plikami związana jest też kolejna nowość w Messengerze – otóż umożliwi on wysyłanie plików o wadze nawet 100 MB. Wspierane będą wszystkie główne formaty plików, w tym Word, Excel, PDF i ZIP.

źródło: Meta

Łatwiej połączysz się też z nowymi osobami na Messengerze

Użytkownicy Messengera będą mogli, podobnie jak osoby korzystające z WhatsAppa, utworzyć swój unikalny kod QR – wystarczy go zeskanować, aby rozpocząć rozmowę z daną osobą. Żeby natomiast go wyświetlić lub zeskanować, należy wejść w Ustawienia Messengera i kliknąć ikonę kodu QR na górze. Kod QR można też wysłać linkiem.