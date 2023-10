Nowa ikona w Google Maps na Androidzie. Na iPhone’ach jest już od dawna

Użytkownicy smartfonów z Androidem zaczynają zgłaszać pojawienie się nowej ikony w Google Maps. Co ciekawe, prawie identyczna ikona zawitała w aplikacji na iOS znacznie wcześniej.

Nowa ikona w Google Maps

Ponad miesiąc temu informowaliśmy Was o nowych kolorach w Mapach Google. Tym razem jednak zmiana jest znacznie mniejsza, ale i tak warto ją odnotować. Otóż w popularnej aplikacji pojawiła się dodatkowa ikona, która pokazuje aktualną pogodę w konkretnej, obecnie przeglądanej przez użytkownika lokalizacji.

Jak już wcześniej wspomniałem, od kilku lat ikona jest widoczna w aplikacji na iOS. Cóż, najwidoczniej Google tym razem priorytetowo potraktowało właścicieli iPhone’ów. Chociaż podejrzewam, że bardziej złośliwi stwierdzą, że po prostu osoby korzystające z iOS zostały potraktowane jako króliki doświadczalne. Niezależnie, jak do tego podejdziemy, to trzeba przyznać, że kilka lat różnicy we wdrożeniu dość prostej funkcji to naprawdę sporo czasu.

Ikona pogody wyświetlana jest w lewym górnym rogu, tuż pod polem wyszukiwarki i przycisków zapewniających szybki dostęp do popularnych kategorii wyszukiwań. Nie robi ona nic skomplikowanego i po prostu pokazuje aktualną pogodę. Identycznie działa na urządzeniach z iOS.

(fot. @bhusankumar2k2, Google News Telegram)

Względem ikony z iPhone’ów jest jednak różnica. Jak wskazują zrzuty ekranu udostępnione przez użytkownika @bhusankumar2k2 na Telegramie, po kliknięciu na ikonę otwierane jest nowe okno, w którym otrzymujemy prognozę na najbliższe godziny, a także – jeśli jest to możliwe – informację o jakości powietrza w wybranej lokalizacji. W przypadku Google Maps na iOS kliknięcie na ikonę nie otwiera żadnego okna – sprawdziłem na dwóch iPhone’ach, na dwóch kontach Google i nic się nie dzieje.

Nowość udostępniana jest stopniowo

Warto zaznaczyć, że ikona jest włączana po stronie serwera. Możemy więc mieć najnowszą wersję aplikacji Google Maps na Androidzie, ale i tak nie zobaczymy niewielkiej ikony informującej o pogodzie. Jeśli jeszcze nie widzisz omawianej nowości, to pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Oczywiście warto też sprawdzić, czy zainstalowana jest nowsza aktualizacja Google Maps. Nawet jeśli nie zależy nam na pojawieniu się ikony, to zazwyczaj nowa wersja aplikacji zawiera poprawki błędów i różne ulepszenia.