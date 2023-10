SMS-y na smartfonach z Androidem mogą zostać dodatkowo zabezpieczone

Każda zmiana, która w założeniach ma podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników, zasługuję na uwagę. W związku z tym, warto przyjrzeć się temu, co niebawem może zostać oddane w ręce właścicieli smartfonów z Androidem. Nowa funkcja pojawi się bowiem w aplikacji Wiadomości.

Google chce dodatkowo chronić wiadomości użytkowników Androida

Aplikację Wiadomości z pewnością kojarzy wiele osób korzystających ze smartfonów z Androidem. To właśnie ona przeznaczona jest m.in. do obsługi SMS-ów. Jak się okazuje, wkrótce apka może otrzymać kilka ulepszeń, których celem będzie podniesienie bezpieczeństwa i poziomu prywatności.

Otóż TheSpAndroid, który ma doświadczenie w prześwietleniu aplikacji i odkrywaniu jeszcze nie ogłoszonych funkcji, tym razem zauważył, że Google eksperymentuje z nową funkcją w aplikacji Wiadomości. Nowość sprawia, że wyświetlanie wiadomości jest blokowane, gdy zostanie wykryte udostępnianie ekranu.

Opisywana zmiana może okazać się przydatna w sytuacji, gdy podczas udostępniania ekranu przypadkowo wejdziemy do aplikacji Wiadomości. Wówczas inne osoby, którym przykładowo pokazujemy prezentację, nic nie zobaczą. Oczywiście to dopiero początek, bowiem są jeszcze gorsze scenariusze, które finalnie mogą skończyć się przekazaniem poufnych danych przestępcy. W niektórych atakach cyberprzestępcy proszą użytkownika o udostępnienie podglądu ekranu, podając się za pracownika banku lub osobę odpowiadającą za zabezpieczenia. Celem przestępcy nie jest wówczas pomoc, ale kradzież danych – dzięki nowej funkcji nie będzie to możliwe.

Należy mieć na uwadze, że korzystanie z funkcji najpewniej będzie opcjonalne. Jeśli nie chcemy blokować podglądu wiadomości podczas udostępniania ekranu, to będziemy mogli z tego zrezygnować. W końcu w wybranych sytuacjach udostępnienie widoku z aplikacji Wiadomości może być po prostu wymagane przez użytkownika.

9 Ocena

Obecnie trwają testy

Z aktualnych danych wynika, że funkcja pozostaje w fazie testowej. Ponadto testy prowadzone są na wąskiej grupie użytkowników. Może to oznaczać, że obecnie rozwiązanie jest na wczesnym etapie i na jego wdrożenie musimy jeszcze poczekać.

Wczesny etap testów sugerują dość poważne braki w poprawnym działaniu funkcji. Przykładowo, gdy jest ona włączona, to w momencie udostępniania ekranu nadal wyświetlana jest treść wiadomości z powiadomień, co umożliwia odczytanie poufnych danych (np. kodu weryfikacyjnego do logowania się na koncie).