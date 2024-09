Dreame szaleje. Wybrane odkurzacze taniej nawet o 46%!

Artykuł sponsorowany

Wygląda na to, że upały w tym roku już nie wrócą. Ale kto powiedział, że nie można podpiąć się pod ostatnią falę upałów i surfując na niej, dać się ponieść najnowszym promocjom Dreame? A warto, bo wybrane modele odkurzaczy można kupić o prawie 50% taniej! Kto uznaje sprzątanie za przykry obowiązek – ręka w górę i scroll treści w dół.

Mój ulubiony odkurzacz pionowy Dreame w świetnej cenie!

Przy okazji relacji ze stoiska Dreame z targów IFA 2024 w Berlinie wspominałam o nadchodzącej premierze Dreame Z40 Station, na którą czekam z wytęsknieniem. Wszystko dlatego, że jestem użytkowniczką poprzedniej generacji tego – nie boję się użyć tego słowa – fenomenalnego sprzętu.

Dreame Z10 Station, bo o nim mowa, to pierwszy odkurzacz pionowy w ofercie marki, który ma bazę, do której odsysane są nieczystości. Wewnątrz umieszczony jest worek, który ogranicza konieczność interesowania się odkurzaczem do jego konserwacji raz na kilka tygodni. Świetna rzecz.

Teraz Dreame Z10 Station można nabyć już od 1599 złotych, co uważam za rewelacyjną promocję. Standardowo jego cena jest znacznie wyższa.

Co cieszy to fakt, że promocją objęty jest także jeden z najnowszych odkurzaczy pionowych Dreame, wprowadzony do sprzedaży w czerwcu. Mowa o Dreame Z30, którego teraz można kupić od 2149 złotych (taniej o 10% – zawsze coś!).

Odkurzacze automatyczne Dreame też kupicie sporo taniej

Jeśli tak, jak ja kojarzycie jesień z leniwymi wieczorami, pocieszeniem w postaci treningów lub, o zgrozo, sięganiem po słodycze w celu wyzwolenia endorfin, mam dla was lepszy pomysł. Bo sprzątać – niestety – trzeba. Ale jeśli można to zadanie zrzucić na robota sprzątającego, by sobie to ułatwić, to dlaczego by tego nie zrobić?

Letnia wyprzedaż Dreame to doskonała okazja, by spojrzeć w kierunku urządzenia, które nie tylko odciąży nas w codziennych obowiązkach, ale też pozwoli zaoszczędzić nieco czasu. A i odkurzy nawet w sytuacjach podbramkowych – znajomi wpadają lada moment, a ciebie jeszcze nie ma w domu? Zdalnie uruchomisz odkurzacz, by ten odświeżył podłogi. A i może jeszcze je umył, jeśli wystarczy na to czasu.

Takie właśnie są odkurzacze automatyczne, wyposażone w stację czyszczącą. Z ich pomocą korzystanie z tego typu sprzętu staje się właściwie bezobsługowe – jedyne, co pozostaje po naszej stronie – to dolewanie czystej wody do zbiornika i opróżnianie tego z brudną wodą. I oczywiście wymiana worka, ale tym trzeba się zainteresować średnio raz na trzy miesiące.

W aktualnej promocji Dreame dostępne są w okazyjnych cenach:

Dreame L20 Ultra można nabyć już od 3269 złotych,

Dreame L20 Ultra Complete dostępny w cenie od 3899 złotych,

Dreame X40 Ultra Complete oferowany jest od 5449 złotych.

Jak być może pamiętacie, miałam okazję jakiś czas temu testować dla Was Dreame X40 Ultra. Pisałam wtedy, że producent zebrał wszystkie aktualnie najbardziej pożądane rozwiązania i zaprezentował je światu w rzeczonym modelu. Zaintrygowani? To dobrze, bo w promocji, jak widzicie wyżej, jest wariant Complete, czyli z jeszcze bardziej wypasionym zestawem sprzedażowym.

Dreame L10s Ultra i Dreame L20 Ultra

Odkurza i mopuje – i jeszcze jest najmocniej przeceniony!

Największą obniżką ceny może pochwalić się produkt z serii Wet&Dry, której przedstawicieli nie miałam okazji jeszcze testować (ale za to pisaliśmy na przykład o debiutującym niedawno Dreame H13). Dreame H12 Core został przeceniony z ok. 1399 złotych na ok. 750 złotych, co brzmi wręcz rewelacyjnie. Model wyżej, H12 Dual, też doczekał się promocji – z ok. 2699 złotych na ok. 2100 złotych.

Do kiedy trwa promocja Dreame?

Trudno jest mi powstrzymać entuzjazm, pisząc o promocjach na odkurzacze Dreame, ale to są naprawdę świetne ceny na bardzo fajne i, przede wszystkim, użyteczne produkty. A już Z10 Station w aktualnej cenie uważam za doskonałą inwestycję.

Promocja Dreame trwa do 30 września. Promocji możecie szukać w takich sklepach, jak Media Expert, RTV EURO AGD, al.to, Media Markt, Allegro, max elektro, morele.net oraz sklep online Dreame.

Materiał powstał przy współpracy z Dreame