ThinkPhone powróci. Trochę się też w nim pozmienia

Motorola zaprezentowała smartfon ThinkPhone z okazji 30. rocznicy rodziny marki Lenovo ThinkPad. Choć wydawało się już, że był to jednorazowy strzał, według najnowszych pogłosek już niebawem doczekamy się jego następcy.

Motorola wskrzesza projekt ThinkPhone

Pamiętasz ThinkPhone? To stworzony przez firmę Motorola smartfon nawiązujący do biznesowych laptopów Lenovo ThinkPad. Łączy w sobie bardzo dobre podzespoły z solidną, odporną na najróżniejsze przygody konstrukcją. Do tego oferuje pakiet oprogramowania zapewniającego praktyczną funkcjonalność związaną z realizacją zawodowych zadań oraz poprawiającego bezpieczeństwo. Zebrał całkiem niezłe recenzje, ale wciąż nie doczekał się następcy.

Teraz okazuje się, że Motorola faktycznie może wskrzesić ten projekt. Według serwisu Android Headlines smartfon ThinkPhone powróci już w 2025 roku i choć ogólna filozofia stojąca za nim się nie zmieni, to już detale – zdecydowanie tak.

Taki będzie smartfon ThinkPhone (2025) – specyfikacja

Przede wszystkim wygląda na to, że nowy ThinkPhone ma być bardziej przystępny. Na przykład topowy Snapdragon 8+ Gen 1 zostanie zastąpiony przez chipset MediaTek Dimensity 7300. Urządzenie będzie też miało mniejszy wyświetlacz OLED (6,36 cala, a nie 6,6 cala), ale za to o wyższej rozdzielczości: 2670×1200 pikseli. Równocześnie zmniejszy się także pojemność akumulatora (z 5000 do 4310 mAh), lecz nadal będzie można go ładować z mocą 68 W.

Po lewej ThinkPhone z 2023 roku, a po prawej nadchodzący model / fot. Motorola (1), Android Headlines (2)

Z przecieków wynika, że telefon zostanie także wyposażony w potrójny aparat: główny sensor 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem. Wspomina się również o 8 GB RAM typu LPDDR4X i 256 GB pamięci na pliki, szkle Corning Gorilla Glass 7i na ekranie oraz obudowie spełniającej wymogi norm IP68 i MIL-STD-810H. Na tym szczegóły dotyczące specyfikacji się kończą.

Jeżeli zatem te informacje są prawdziwe, to nowy ThinkPhone może być przystępniejszy cenowo od swojego poprzednika, jak również bardziej poręczny: ma mieć 154 mm wysokości, 71 mm szerokości i nieco ponad 8 mm grubości, przy wadze w okolicach 170 g. Równocześnie zachowa styl, bezpieczeństwo i funkcjonalność ubiegłorocznego modelu. Wszystko razem może sprawić, że telefon zainteresuje szersze grono użytkowników.

Wspomniałem tu już kilka razy o dodatkowym oprogramowaniu, ale o co tak właściwie chodzi? Ano między innymi o aplikację Moto Secure stworzoną z troską o prywatność. Jest też Moto KeySafe izolujący informacje o hasłach. Łączność Think 2 Think pozwala zaś na wygodne połączenie smartfona z laptopem ThinkPad, a do tego dochodzi pełna integracja z narzędziami Microsoftu.