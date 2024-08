Nowe funkcje Google Maps i Waze. To się bardzo przyda

Aplikacje Google Maps oraz Waze zyskają nowe funkcje. Dzięki nim będą bardziej pomocne w dotarciu do celu – od wyjścia z domu aż po drzwi budynku, do którego zmierzaliśmy. Wspomogą także w przestrzeganiu lokalnych przepisów. Co jeszcze?

Te nowości w Google Maps ułatwią nasze życie

Aplikacje Google Maps oraz Waze to systemy, które każdego dnia wspomagają miliony ludzi w poruszaniu się czy zapoznawaniu się z utrudnieniami na drogach. Dzięki nim zdecydowanie łatwiej dotrzeć do celu. Technologiczny gigant z Mountain View regularnie aktualizuje te produkty i dodaje do nich coraz to nowsze funkcje. Jedną z ciekawszych, wprowadzonych w tym roku, jest wyświetlanie lokalizacji wejścia do budynku. Zdarza się, że niektóre opcje są też usuwane – tak jak np. wersje robocze w recenzjach. Google Maps i Waze mają jednak zyskać kolejne nowości.

Google zapowiada, że w Mapach ułatwione zostanie zgłaszanie wypadków i innych utrudnień, takich jak roboty drogowe, zamknięte pasy ruchu czy obecność policji. Ikony staną się większe i lepiej dostępne, dzięki czemu prostsze będzie poinformowanie innych użytkowników aplikacji o zaistniałej sytuacji. Ulepszona funkcja jest udostępniana stopniowo i globalnie zarówno na urządzenia mobilne z Androidem i systemem iOS oraz w samochodach z usługą Android Auto lub Apple CarPlay.

Technologiczny gigant ułatwi też odnajdowanie się w nowych przestrzeniach. Użytkownicy, którzy dotrą już w wybraną lokalizację, po aktualizacji otrzymają nowe wskazówki. Budynek będący celem podróży zostanie kolorystycznie wyróżniony spośród otaczających obiektów. Dodatkowo Google Maps pokaże pobliskie parkingi. Gigant udostępni tę funkcję globalnie w nadchodzących tygodniach na smartfonach z iOS i Androidem oraz w Android Auto i Apple CarPlay.

Nowości także w Waze

Z kolei aplikacja Waze po aktualizacji będzie jeszcze większym wsparciem w przestrzeganiu lokalnych przepisów. W systemie pojawią się alerty, które dodawane są przez członków społeczności.

Znajdą się tam informacje na temat nowych typów kamer – w tym urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, korzystanie ze złego pasa ruchu czy używanie telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Waze pozwoli też dzielić się wszelkimi napotkanymi zdarzeniami ze znajomymi i rodziną. Funkcje zostaną udostępnione globalnie na urządzeniach mobilnych z Androidem i systemem iOS.

Z kolei w ciągu najbliższego miesiąca w Waze na Androidzie będzie możliwe otrzymywanie wskazówek nawet wtedy, gdy telefon został zablokowany. Opcja ta trafi na urządzenia mobilne z iOS jesienią.

Francja w immersyjnym wydaniu

Google zapowiedział także nowe sposoby eksploracji wieży Eiffla w Mapach za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie będzie jeszcze bardziej pochłaniające, dzięki doświadczeniu AR Experience.

Jeśli dotrzesz do punktu orientacyjnego i posiadasz smartfon z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości będziesz mógł skierować urządzenie na francuski zabytek i zobaczyć jego wygląd z 1900 roku. Uruchomienie funkcji będzie oparte o jedno kliknięcie w znaczek AR Experience. Funkcja ma też trafić do Street View i być dostępna z dowolnego miejsca na świecie. Póki co opcje te nie są dostępne.

Gigant zapowiada, że podobne funkcje obejmą w przyszłości katedrę Notre-Dame wraz z jej otoczeniem, rekonstrukcję Bastylii Saint-Antoine czy też Palais des Tuileries.