Nowa aplikacja i nie tylko. Google szykuje grunt pod duże zmiany

Ostatnie odkrycie sugeruje, że Google pracuje nad nową aplikacją. Może ona zastąpić apkę Fitbit.

Google Health – nowa marka oraz nowa aplikacja?

Dawno temu, jesienią 2019 roku, Google przejęło firmę Fitbit. Co prawda marka nie zniknęła z rynku i raczej nie stanie się to w najbliższych latach, jednak Google może wprowadzić zmiany, które obejmą oprogramowanie i towarzyszące im usługi.

Wybrane urządzenia, jak chociażby nadchodząca opaska Fitbit Air, wciąż będą korzystać z nazwy kojarzonej z urządzeniami ubieralnymi. Z kolei zamiast aplikacji Fitbit może pojawić się nowa apka Google Health. Raczej nie będzie to tylko zmiana nazwy i należy spodziewać się zestawu dodatkowych modyfikacji w samym oprogramowaniu.

Owszem, nie jest to jeszcze pewny scenariusz, ale zapowiadają to ostatnio zauważone zmiany. Otóż firma z Mountain View przymierza się do wprowadzenia marki Google Health, której ikona zaczyna pojawiać się w Google Store obok nazwy Google Health Premium, po wcześniejszym dodaniu urządzenia Pixel Watch lub Fitbit do koszyka.

Nowe logo znajduje się tuż przy „Google Health Premium” | źródło: 9to5Google

Ponadto w App Store znaleziono informacje na temat planowanej subskrypcji Google Health Premium, która zapewni dostęp do dodatkowych funkcji opartych o AI. Sekcja Zakupy w aplikacji w sklepie Apple wskazuje, że ceny wyniosą 9,99 dolarów miesięcznie i 79,99 dolarów rocznie w USA. Z kolei powyższy screen pokazuje inną cenę – 8,99 euro miesięcznie może kosztować subskrypcja w wybranych krajach Europy.

Trener personalny Fitbit zyska nowe możliwości

Latem 2025 roku zaprezentowany został trener personalny w aplikacji Fitbit. Później, w kwietniu 2026 roku, trener personalny Google nauczył się języka polskiego. Wypada wiedzieć, że mamy do czynienia z cyfrowym asystentem, który wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, a także dane zbierane przez urządzenia, aby generować podpowiedzi dotyczące aktywności, dobrego samopoczucia i ogólnie zdrowia.

Natomiast teraz Google zapowiedziało szereg ulepszeń. Użytkownicy dostaną spersonalizowane tygodniowe treningi dopasowane do wybranych celów. Pojawi się też możliwość dostosowania planu, celów i treningów z uwzględnieniem następnego tygodnia.

Do tego dojdą instrukcje krok po kroku dotyczące ćwiczeń zalecanych przez trenera, co powinni docenić szczególnie początkujący. Zaletą mogą być również spersonalizowane wiadomości, obejmujące m.in. podsumowania po treningach oraz aktualizacje na koniec dnia lub tygodnia.

Szykowany jest jeszcze bardziej naturalny sposób kontaktowania się z trenerem w ramach funkcji Zapytaj trenera. Już teraz wdrażana jest udoskonalona wersja funkcji odpowiadającej za ocenę snu użytkownika – zmiany mają pozwolić na lepsze zrozumienie swojego snu oraz pokazywany jest bardziej przejrzysty obraz sposobu obliczania wyniku.