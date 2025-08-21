Trener personalny stanie się zbędny

Przez sztuczną inteligencję dotychczasowy porządek odchodzi do lamusa. Jest ona w stanie zastąpić wiele osób, a wśród zagrożonych zawodów znajdą się też trenerzy personalni.

Trener personalny nie będzie potrzebny. Wystarczy aplikacja Fitbit

Google ogłosiło stworzenie nowego, osobistego trenera zdrowia, opartego na sztucznej inteligencji, który będzie dostępny w aplikacji Fitbit. Ma on być nie tylko trenerem fitness, ale też doradcą do spraw zdrowia i dobrego samopoczucia.

Użytkownik będzie mógł porozmawiać z nim tak jak z ludzkim trenerem personalnym i przedstawić mu swoje cele, określić preferencje oraz powiedzieć, jakim sprzętem dysponuje. Na tej podstawie trener w aplikacji Fitbit stworzy spersonalizowany plan treningowy ze szczegółowymi sugestiami dotyczącymi ćwiczeń i celami metrycznymi, które skupiają się na tygodniowym postępie.

Cyfrowy trener będzie również monitorował kondycję i postępy użytkownika oraz dostosowywał plan treningowy w oparciu o zebrane dane – przykładowo może zaproponować zmiany w ćwiczeniach, jeżeli użytkownik źle spał w nocy. On sam również może poprosić o modyfikację treningu, jeśli danego dnia czuje się gorzej, na przykład bolą go plecy.

Osobisty trener w aplikacji Fitbit będzie też analizował sen użytkownika – czas jego trwania i fazy – oraz przedstawiał wskazówki, jak można poprawić jego jakość. Ponadto ma podawać zalecaną długość snu, aby użytkownik następnego dnia miał jak najwięcej energii i jak najlepsze samopoczucie. Wartość ta może się zmieniać w zależności od dnia – trener będzie bowiem brał pod uwagę m.in. aktywność poprzedniego dnia. Może się zdarzyć, że zaleci dłuższy sen, jeżeli podopieczny intensywnie ćwiczył danego dnia.

Trener personalny w aplikacji Fitbit zadba również o dobre samopoczucie użytkownika. Z upływem czasu ma coraz lepiej go poznawać na podstawie przekazywanych przez niego informacji oraz informacji z połączonych urządzeń, takich jak smartwatch (jak nowo zaprezentowany Google Pixel Watch 4) czy inteligentna waga.

Użytkownik będzie mógł też w każdej chwili skonsultować się z nim, pytając na przykład o to, czy powinien następnego dnia pospać lub poćwiczyć godzinę dłużej albo o najlepsze ćwiczenia na utratę wagi. Może również zapytać, co powinien zrobić, ponieważ jest zestresowany.

W związku ze zmianami Google całkowicie przeprojektowało aplikację Fitbit. Oprócz trenera personalnego i sztucznej inteligencji, wdrożono poprawki zasugerowane przez użytkowników, jak na przykład bardziej intuicyjną wizualizację danych, łatwiejsze wyszukiwanie informacji czy tryb ciemny.

Odświeżona aplikacja Fitbit (źródło: Google)

Kiedy i dla kogo będzie dostępny trener personalny Google w aplikacji Fitbit?

Trener personalny zostanie w pierwszej kolejności udostępniony (w wersji poglądowej) dla użytkowników Fitbit Premium w Stanach Zjednoczonych w październiku 2025 roku. Dostępność na innych rynkach nie została na tę chwilę sprecyzowana.