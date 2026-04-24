Potężna ofensywa z Chin. Nowe marki samochodów wejdą do Polski

Great Wall Motor (GWM), jeden z czołowych chińskich producentów samochodów, ogłosił, że wchodzi na polski rynek. Przywiezie do nas kilka różnych marek, co sugeruje spore ambicje.

Great Wall Motor ogłasza wejście do Polski

Nie powinno dziwić, że Polska, będąca znaczącym rynkiem motoryzacyjnym w Europie, jest niezwykle ważnym miejscem dla Great Wall Motor. Chińczycy decyzję o wejściu do Polski uważają za jeden z kluczowych punktów w szerszej strategii zakładającej rozwój działalności motoryzacyjnej w Unii Europejskiej.

Za dystrybucję samochodów Great Wall Motor będzie odpowiadać kazachska firma Astana Motors. Warto dodać, że obie firmy współpracują ze sobą od 2021 roku. W ciągu pięciu lat w Kazachstanie powstała sieć 35 salonów marek Haval i Tank w 20 miastach, w tym w Astanie, Ałmaty i Szymkencie. Sprzedano ponad 34 tys. pojazdów, osiągając udział w rynku na poziomie 6,5%.

Można też wspomnieć, że pojazdy marek Haval i Tank produkowane są lokalnie w wielomarkowym zakładzie Astana Motors Manufacturing Kazakhstan w Ałmaty. Fabryka jest jednym z największych projektów motoryzacyjnych w kraju. Uruchomiono tam również produkcję pickupów GWM – modele Wingle 7 i Poer.

GWM wprowadzi do Polski kilka różnych marek

Great Wall Motor zamierza zdobyć serca polskich kierowców za pomocą kilku marek. Co więcej, firma zaoferuje samochody elektryczne, a także spalinowe i hybrydowe, w tym crossovery, SUV-y, a nawet pickupy.

Plany zakładają bowiem wprowadzenie marek Haval, Ora, Tank i Wey oraz pickupów GWM. Sprzedaż ma rozpocząć się latem tego roku od modelu GWM Ora 5. Pojazdy będą dostarczane bezpośrednio z Chin.

W momencie debiutu na polskim rynku działać będzie 10 salonów dealerskich. Do końca 2026 roku sieć ma zostać rozszerzona do 20 punktów. Dowiedzieliśmy się również, że równolegle rozwijana będzie infrastruktura serwisowa i logistyczna, wspierająca łańcuchy dostaw oraz obsługę posprzedażową.

Zapowiada się ciekawie. Szczególnie, że konkurencja zawsze jest mile widziana. Pozostaje trzymać kciuku, że wejście Great Wall Motor do Polski pozytywnie wpłynie na cały rynek motoryzacyjny, a szczególnie na ceny sprzedawanych samochodów.