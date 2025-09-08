Korzystasz z Gemini za darmo? Google mówi wprost, co Cię omija

Gemini, czyli sztuczna inteligencja Google, to jedno z najpopularniejszych rozwiązań tego typu. Podobnie jak w przypadku konkurencji, tworzonej przede wszystkim przez ChatGPT i Perplexity, możemy korzystać z pomocy takiego asystenta za darmo, ale wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Dotyczą one między innymi maksymalnej liczby promptów na dzień. Do tej pory amerykański gigant nie podawał konkretnych liczb, jednak teraz wreszcie uległo to zmianie.

Sztuczna inteligencja Google bez tajemnic – oto limity w Gemini za darmo

Opublikowana została nowa strona pomocy, zatytułowana Limity i uaktualnienia aplikacji z Gemini dla subskrybentów AI od Google. Amerykański producent szczegółowo wyjaśnia tam, jakie ograniczenia obowiązują na poszczególnych poziomach. Przypomnę więc od razu, że poza opcją bezpłatną mamy jeszcze dwie: Google AI Pro za 97,99 złotych miesięcznie oraz Google AI Ultra za 1229,99 złotych miesięcznie.

Od dawna wiadomo, że jedną z podstawowych różnic jest maksymalna liczba promptów, jakie w ciągu doby można przekazać najwyższemu modelowi (w tym momencie jest to Gemini 2.5 Pro). Musieliśmy się jednak zadowolić stwierdzeniami, takimi jak ograniczony dostęp.

Teraz wreszcie poznaliśmy konkretne liczby dotyczące tego, ile pytań możesz zadać Gemini w zależności od pakietu – wygląda to tak:

Ile promptów masz do wykorzystania w Gemini bez opłat lub za opłatą?

Konto darmowe – maksymalnie 5 promptów na dzień,

Google AI Pro – maksymalnie 100 promptów na dzień,

Google AI Ultra – maksymalnie 500 promptów na dzień.

Jeśli chodzi o dostęp do mniej zaawansowanego modelu Gemini 2.5 Flash, to jest on ogólny na każdym poziomie. Różnice zaś widać jeszcze w rozmiarze okna kontekstu, liczbie raportów, jakie może dla nas wygenerować moduł Deep Research czy też maksymalnej liczby generowanych obrazów (przy czym setka dla osób korzystających z Gemini za darmo i tak nie wydaje się małą liczbą). Wszystkiemu możesz przyjrzeć się w poniższej tabelce.

Darmowe Gemini vs Google AI – porównanie limitów:

Konto darmowe Google AI Pro Google AI Ultra Dostęp do Gemini 2.5 Flash Ogólny Ogólny Ogólny Dostęp do Gemini 2.5 Pro 5 promptów na dzień 100 promptów na dzień 500 promptów na dzień Okno kontekstu 32 tysiące 1 milion 1 milion Podsumowania audio 20 na dzień 20 na dzień 20 na dzień Deep Reseatrch 5 raportów na miesiąc (z 2.5 Flash) 20 raportów na dzień (z 2.5 Pro) 200 raportów na dzień (z 2.5 Pro) Deep Think – – 10 promptów na dzień Generowanie obrazów 100 na dzień 1000 na dzień 1000 na dzień Generowanie wideo – 3 na dzień (z Veo 3 Fast) 5 na dzień (z Veo 3) Planowanie akcji – 10 w kolejce 10 w kolejce

Jak zatem widać, jeśli korzystasz z darmowej wersji, to ograniczenia pod względem liczby promptów i generowanych treści są dość spore, choć dla przeciętnego użytkownika zmieszczenie się w limicie wcale nie musi być trudne.

Pakiety Google AI natomiast oferują jeszcze dostęp do zaawansowanych funkcji Gemini w aplikacjach Gmail, Chrome i Dokumenty Google oraz szereg innych korzyści, a także zawierają chmurowe magazyny danych o dużej pojemności (2 TB w przypadku pakietu Pro i 30 TB w Ultra).