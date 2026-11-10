Motorola pozwala zainstalować system Android 17 na kolejnych smartfonach. Na razie jednak w formie beta

Motorola oficjalnie ogłosiła, że posiadacze kolejnych smartfonów mogą zainstalować system Android 17 na swoich urządzeniach. Nie jest to jednak jeszcze finalna wersja, tylko beta.

System Android 17 (beta) dostępny dla kolejnych smartfonów marki Motorola

Chociaż system Android 17 jest dostępny od 16 czerwca 2026 roku, to w październiku 2026 roku pod kontrolą Androida 17 działał zaledwie… 1% wszystkich aktywnych urządzeń z Androidem. Tempo aktualizacji jest zatem – jak zwykle – iście ślimacze. Motorola także nie spieszy się z tym procesem, choć zrobiła istotny krok naprzód.

Producent ogłosił bowiem rozpoczęcie testów beta systemu Android 17 dla użytkowników kolejnych smartfonów. Do tej pory do grona testerów nowego oprogramowania zaproszono posiadaczy następujących modeli:

seria Razr Razr 2026, Razr 2025, Razr 2024, Razr 70, Razr 60, Razr 50,

seria Edge Edge 2026, Edge 70 Plus, Edge 70 Neo, Edge 70 Max, Edge 60 Stylus, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro,

seria Moto G Moto G Power 2026, Moto G Power 2025, Moto G 2026, Moto G 2025, Moto G Play 2026, Moto G Max, Moto G Stylus, Moto G37, Moto G47, Moto G67, Moto G77, Moto G87.



Aby dołączyć do grona testerów, należy wejść na tę stronę i odnaleźć konkretny model (ze wskazaniem regionu), a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Motorola zastrzega jednak, że pomimo wysłania zgłoszenia, dany użytkownik niekoniecznie musi zostać przyjęty. Osoby, które będą mogły przetestować system Android 17 przed wydaniem stabilnej wersji, otrzymają wiadomość e-mail.

Co nowego przynosi system Android 17 na smartfonach Motorola?

Zmiany i nowości, jakie przynosi system Android 17 na smartfonach marki Motorola, nie są liczne, choć mimo wszystko trochę ich jest. Najnowsza wersja oprogramowania umożliwia m.in. układanie widżetów w stosy oraz użycie jednego motywu dla wszystkich ikon, pasującego do ogólnego motywu. Można też ukryć etykiety szybkich ustawień w stylu klasycznym.

System Android 17 umożliwia również aplikacjom wyświetlanie aktualnych i aktualizowanych na bieżąco informacji na pasku stanu lub w sekcji z powiadomieniami (zamiast wysyłać powiadomienia o każdej kolejnej aktualizacji). W nowej wersji oprogramowania wdrożono też funkcję podsumowywania i porządkowania powiadomień – w pierwszym przypadku może podsumować na przykład długą konwersację grupową, zaś w drugim oddzielić ważniejsze powiadomienia od tych mniej istotnych (przykładowo reklamowych).

Ponadto Android 17 pozwala dostosować jasność podczas wyświetlania treści HDR lub nawet całkowicie wyłączyć jej podbijanie (do tej pory ekran automatycznie zwiększał jasność do maksymalnego poziomu), a także ułatwia udostępnianie plików oraz – oczywiście – zwiększa bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.