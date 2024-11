Chatbot Google Gemini właśnie stał się bardziej ludzki

Nowość, która została zaimplementowana w Google Gemini sprawia, że chatbot jest teraz bardziej ludzki. Otóż może on zapamiętać informacje o osobie, z którą rozmawia. Należy jednak nastawić się na pewne ograniczenia.

Google Gemini zapamięta wybrane informacje

ChatGPT zdecydowanie przyczynił się do popularyzacji bardziej inteligentnych chatbotów, które – dzięki AI – mogą udzielać znacznie ciekawszych i po prostu lepszych odpowiedzi. Niekoniecznie większość z nich zaliczy test Turinga, ale oferują one rozmowę na odczuwalnie wyższym poziomie niż to, co mogliśmy spotkać jeszcze kilka lat temu.

Wśród tych nowych chatbotów, które zasługują na trochę uwagi, z pewnością znajduje się Google Gemini. Oferuje on sporo funkcji, a także w wielu przypadkach udziela zadowalających odpowiedzi, aczkolwiek zdarzają mu się mniejsze i większe wpadki. Wypada wspomnieć, że chatbot Google niedawno doczekał się aplikacji na iOS.

Teraz, dzięki nowej funkcji, Google Gemini stał się bardziej ludziki. Chatbot nauczył się bowiem zapamiętywać wybrane cechy użytkownika – jego zainteresowania i preferencje. Dodatkowe dane pozwolą na udzielanie bardziej precyzyjnych i trafnych odpowiedzi.

https://twitter.com/GeminiApp/status/1858929151476199591

Podczas rozmowy z chatbotem użytkownik może więc podzielić się informacjami na temat pracy, hobby lub aspiracji – to wszystko zostanie zapamiętane. Dodatkowo można ręcznie dodawać, edytować lub usuwać dane, z których korzysta Google Gemini, co jak najbardziej powinno przydać się w wielu sytuacjach. Przykładowo możemy mu wskazać, jaką dietę preferujemy, aby na podstawie tego podsuwał nam odpowiednio dobrane przepisy.

Brzmi to interesująco, ale należy dodać, że Google nie jest pierwszą firmą, która wdrożyła takie rozwiązanie. OpenAI, twórcy wspomnianego już ChatGPT, wcześniej udostępnili funkcję zapamiętywania. Funkcja Pamięć w ChatGPT zapamiętuje nawet jakie zwierzęta domowe ma użytkownik.

Funkcja już jest dostępna, ale są ograniczenia

Niestety, nie możemy po prostu uruchomić aplikacji Google Gemini czy strony internetowej z chatbotem, aby mieć dostęp do nowego rozwiązania. Dostępne jest ono tylko dla osób korzystających z Gemini Advanced w ramach pakietu Google One AI Premium. Przez pierwszy miesiąc ten pakiet jest darmowy, ale później musimy płacić 97,99 złotych miesięcznie.