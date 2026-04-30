Rewelacyjna funkcja trafiła do Gemini. Jedno kliknięcie i profesjonalny plik jest gotowy

Nowe sztuczki w Gemini – dla mnie Google właśnie wyprzedziło OpenAI

Funkcjonalność botów sztucznej inteligencji intensywnie zwiększa się. ChatGPT i Gemini niedawno zaczęły pełnić funkcję nauczycieli, aby z pomocą interaktywnych wizualizacji wyjaśnić trudniejsze tematy z zakresu nauk ścisłych. W międzyczasie praca i nauka stały się łatwiejsze, dzięki połączeniom pomiędzy Google Gemini a notatnikiem NotebookLM. Teraz Google postanowiło nauczyć Gemini kolejnych sztuczek.

Rozmowa z botem, zadawanie pytań, udostępnianie źródeł czy przeprowadzanie dogłębnej analizy materiałów to nie wszystko. Zdarza się, że wygenerowane odpowiedzi lub obszerne teksty, a nawet obliczenia i prezentacje, chcemy sobie np. wydrukować, przejrzeć, uzupełnić czy edytować w znanych narzędziach, takich jak MS Word, MS Excel, Dokumenty, Arkusze czy Prezentacje. I tutaj zaczynają się schody, bo kopiowanie często wiąże się z utratą czasu i cierpliwości.

W teorii ChatGPT od dawna jest w stanie udostępnić materiały w formie wygenerowanego pliku, ale szczerze mówiąc bardzo daleko im od ideału. Zwykle jest to bylejaki czarny tekst, bez żadnego stylu, urozmaiconych czcionek, kolorów i – co gorsza – m.in. bez polskich znaków (co zobaczycie na poniższych grafikach…). Teraz zupełnie inaczej przebiega to w Gemini i wygląda na to, że Google znowu wyprzedziło swoją technologią OpenAI.

Generator plików Gemini w praktyce – prawdziwa rewelacja!

Gemini zaczęło generować pliki w oparciu o jeden krótki komunikat przesłany przez użytkownika, bez błędów i naprawdę w urozmaiconej, ładnej odsłonie. Już nie jest konieczne kopiowanie, wklejanie i – przede wszystkim – formatowanie czy upiększanie pliku. Wystarczy jedna prosta prośba do bota, aby otrzymać wygenerowany materiał w wizualnie przyjemnej dla oka odsłonie. Trzeba przyznać, że różnica między ChatGPT a Gemini jest diametralna.

Plan wydarzeń dla bajki „101 Dalmatyńczyków” w pliku PDF wygenerowany przez ChatGPT Plan wydarzeń dla bajki „101 Dalmatyńczyków” w pliku PDF wygenerowany przez Gemini screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Jak deklaruje firma, przekształcanie najlepszych pomysłów w pliki do pobrania jest teraz jeszcze prostsze. Jedno kliknięcie wystarczy, aby Gemini opracowało gotowy (dobrej jakości) plik w formatach, takie jak .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, TXT, RTF, MD, a także bezpośrednio w narzędziach Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google. Wystarczy po prostu napisać Gemini na jakim pliku Ci zależy.

A poniżej jeszcze jeden ze slajdów prezentacji przygotowanej przez bota.