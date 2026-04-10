Gemini otrzymuje funkcję rodem z ChatGPT

Google wdraża do Gemini rewelacyjną funkcję, choć podobną zdążyło już zaanonsować OpenAI w ChatGPT. Możesz ją już wypróbować, aby lepiej zrozumieć trudniejsze tematy.

Gemini z nową funkcją – ChatGPT miało to już wcześniej

Zaledwie wczoraj wspominaliśmy o nowych połączeniach pomiędzy świetnym narzędziem NotebookLM oraz botem Gemini. Dzięki nim praca czy nauka mogą być lepiej zorganizowane, nawet podczas tworzenia dużych projektów, wymagających wiele źródeł i funkcji. Teraz Google pochwaliło się kolejną opcją – podobną w marcu 2026 roku zaprezentowało OpenAI, kiedy to ChatGPT stał się nauczycielem omawiającym wybrane tematy ścisłe.

Aplikacja Gemini zyskuje możliwość generowania interaktywnych symulacji oraz modeli, a także niestandardowych czy interaktywnych wizualizacji. Google wdraża te funkcje bezpośrednio do czatu, dzięki czemu użytkownik w jednym oknie zobaczy nie tylko objaśnienie danego tematu krok po kroku, ale również jego odwzorowanie w postaci symulacji.

Warto wspomnieć, że dotychczas generowane objaśnienia trudniejszych tematów były w Gemini złożone z tekstu ewentualnie wzbogaconego statycznymi, prostymi diagramami. Nowe symulacje mają pomóc w jeszcze prostszym zrozumieniu trudnego tematu i – jak podkreśla Google – niezależnie od tego, czy obracasz cząsteczkę, czy symulujesz złożony układ fizyczny, możesz zgłębić temat za pomocą jednego polecenia.

Jednym z przykładów, prezentowanych przez giganta z Mountain View, jest eksploracja orbity Księżyca wokół Ziemi. Według firmy użytkownik nie musi ograniczać się do sztywnego diagramu, bo dzięki suwakom dodanym do wizualizacji można regulować np. prędkość początkową czy siłę grawitacji i sprawdzić, w jaki sposób zmieniają się te wartości, aby zachować stabilną orbitę.

Wizualizacje w Gemini (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Wizualizacje w Gemini – rewelacyjna opcja do nauki

Nowe funkcje Gemini, w tym interaktywne symulacje czy modele 3D, są już wdrażane globalnie dla wszystkich użytkowników bota AI. Aby wypróbować te opcje konieczne jest otwarcie aplikacji bądź wersji przeglądarkowej Gemini, a następnie wybranie modelu Pro. Zmiana modelu jest możliwa z poziomu rozwijanej listy, którą znajdziesz pod oknem kontekstowym (z prawej strony).

W moim przypadku opcje te są już dostępne. Udało mi się m.in. zgłębić temat dotyczący orbity Księżyca wokół Ziemi, a także równanie Clapeyrona czy twierdzenie Pitagorasa. To kolejna nowość, która udowadnia, że sztuczna inteligencja naprawdę może być przydatna, również podczas pracy czy nauki (o ile zechcemy tę technologię mądrze wykorzystać).