Google dodaje nowość do Gemini. Nauka i praca staną się przyjemnością

Technologiczny gigant z Mountain View uzupełnia funkcjonalność aplikacji Gemini i tworzy kolejne połączenia pomiędzy botem a drugim przydatnym narzędziem AI. Teraz praca i nauka mogą stać się jeszcze łatwiejsze.

Na początku kwietnia 2025 roku wspominaliśmy, że Google ulepsza swój notatnik oparty na sztucznej inteligencji NotebookLM. Narzędzie zostało wzbogacone o przycisk Odkryj źródła, dzięki któremu wreszcie można łatwo dodawać źródła internetowe. Teraz gigant z Mountain View zaanonsował kolejne funkcje, łączące te narzędzia.

Google tłumaczy, że bot AI służy do różnorodnych projektów – od nauki do egzaminów po odkrywanie nowego hobby. Dlatego też do Gemini trafia zakładka Notatniki, będąca przestrzenią dedykowaną dla plików i czatów na konkretny temat. Jedną z największych zalet jest automatyczna synchronizacja utworzonego folderu z NotebookLM.

Nowe funkcje synchronizacji i notatniki dla NotebookLM i Gemini (źródło: Google)

Nowe notatniki w Gemini dostępne będą z poziomu panelu bocznego. Aby stworzyć pierwszą tego typu notatkę (a w praktyce folder) wystarczy kliknąć w zakładkę Nowy notatnik, a następnie nadać jej nazwę. W kolejnym kroku użytkownik może dodać szereg materiałów z różnych źródeł, w tym z Dysku Google, strony internetowej lub po prostu załadować pliki z dysku komputera czy wkleić je jako tekst.

Uproszczona synchronizacja tych dwóch praktycznych narzędzi ma być także pomocna dla użytkowników, którzy zajmują się dłuższymi projektami. W NotebookLM (zależnie od subskrypcji) można zgromadzić większą liczbę źródeł, a każde źródło dodane w jednym narzędziu automatycznie jest też dostępne w drugim.

Jak podkreśla Google, ta współpraca pozwala na korzystanie z funkcji unikatowych dla danego narzędzia. Przykładowo po utworzeniu notatnika w NotebookLM, dodaniu źródeł i wygenerowaniu infografiki, mapy myśli czy prezentacji, możesz poprosić Gemini o opracowanie konspektu w oparciu o te materiały.

Nowe funkcje są już wdrażane do wersji webowej Gemini dla subskrybentów planów Google AI Ultra, Pro i Plus. W kolejnych tygodniach planowane jest rozszerzenie dostępności na aplikacje mobilne, w Europie oraz na użytkowników bezpłatnych. Firma podkreśla, że ma zamiar wprowadzić jeszcze więcej funkcji w obu narzędziach w przyszłości.