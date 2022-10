Google ułatwi Ci życie – w prosty sposób zdecydujesz, jakie reklamy chcesz częściej oglądać (mimo że nie chcesz)

Reklama jest dźwignią handlu, ale najskuteczniejsze są te spersonalizowane, bowiem wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoba, która ją widzi, kupi promowany produkt lub skorzysta z oferowanej usługi. Od teraz będziesz mógł łatwiej zdecydować, jakie reklamy częściej zobaczysz w Google, a jakie mniej.

Reklama

Zdecyduj, jakie reklamy będziesz widzieć w usługach Google

Gigant z Mountain View poinformował o udostępnieniu nowego narzędzia o nazwie Moje centrum reklam. Pozwoli Wam ono zdecydować, jakie reklamy będziecie widzieć w systemie reklamowym Google, a także zablokować materiały promocyjne o charakterze kontrowersyjnym. Ponadto za jego pośrednictwem sprawdzicie informacje, używane do personalizacji wyświetlanych u Was reklam.

Kiedy zalogujecie się na swoje konto Google, dostaniecie automatyczny dostęp do Mojego centrum reklam bezpośrednio z reklam w wyszukiwarce, na YouTube i karcie Discover. Kiedy do niego przejdziecie, będziecie mogli zdecydować, które tematy reklam są dla Was bardziej, a które mniej interesujące. Dzięki temu zobaczycie mniej ofert, niepasujących do Waszych preferencji.

Możecie również całkowicie wyłączyć personalizację reklam, ale nie oznacza to, że reklamy przestaną się Wam wyświetlać – po prostu nie będą dopasowane do Waszych osobistych preferencji. Reklamy są bowiem personalizowane na podstawie Waszej aktywności w internecie, czyli na przykład zależą od tego, czego ostatnio szukaliście w sieci.

źródło: Google

Gigant z Mountain View przekonuje, że Moje centrum reklam pozwoli Wam w prosty sposób decydować, jakich reklam nie chcecie widzieć. Jako przykład podaje sytuację, gdy użytkownik przez kilka tygodni planował urlop, przeglądając informacje na temat hoteli i atrakcji w miejscu, do którego się wybierał. Jako że reklamy spersonalizowane bazują na aktywności w internecie, również po powrocie może widzieć reklamy, związane z wycieczkami, choć nie planuje już wyjazdu w najbliższej przyszłości. W Moim centrum reklam może zmniejszyć zainteresowanie tematyką wojaży.

Jednocześnie można wskazać większe zainteresowanie innymi tematami, dzięki czemu Google wyświetli więcej reklam produktów i usług, którymi użytkownik może być zainteresowany i chciałby częściej otrzymywać oferty zgodne z jego preferencjami.

Moje centrum reklam pozwoli Wam też zadbać o Waszą prywatność

Jak zostało już wspomniane, Google umożliwia wyłączenie personalizacji reklam (co nie zmniejsza ich ilości, ale sprawia, że mogą one nie odpowiadać preferencjom użytkownika). Ponadto gigant z Mountain View zapewnia, że nie sprzedaje informacji o użytkownikach i nie wykorzystuje do celów reklamowych treści przechowywanych w aplikacjach takich jak Gmail, Zdjęcia i Dysk ani informacji wrażliwych (w tym na temat stanu zdrowia, rasy, religii czy orientacji seksualnej).

Moje centrum reklam pozwoli Wam sprawdzić, jakie informacje na Wasz temat, zgromadzone przez Google, są wykorzystywane do personalizacji wyświetlanych Wam reklam – z jego poziomu możecie zarządzać nimi według własnych preferencji, a także zdecydować, co Google może wykorzystać do personalizacji reklam, a czego nie (na przykład historia wyszukiwania w YouTube).

Ponadto w Moim centrum reklam będziecie mogli zarządzać kategoriami reklam, tj. wybrać, reklamy dla jakich grup chcecie widzieć (Google przypisuje Was do różnych kategorii na podstawie Waszej aktywności w internecie) lub całkowicie je wyłączyć.

Jeśli jednak nie jesteście zalogowani do konta Google, również możecie ustawiać swoje preferencje w Ustawieniach reklam.