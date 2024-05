Instagram z nowościami, które spodobają się użytkownikom

Zespół, który pracuje nad rozwojem Instagrama, pochwalił się nowościami w aplikacji. Nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi zmianami, ale użytkownicy powinni być zadowoleni z nowych możliwości.

Nowe naklejki w Instagram Stories

Dla osób, które nie korzystają z Instagrama, wprowadzenie nowych naklejek może wydawać się tematem nie wartym uwagi. Podejrzewam jednak, że dla użytkowników tego serwisu społecznościowego jest to ciekawa informacja. Dodam, że korzystam z Instagrama i często w Stories umieszczam naklejki, bowiem dzięki temu atrakcyjność publikowanych treści jest po prostu większa.

Co nowego tym razem dostali użytkownicy tego serwisu społecznościowego? Cztery naklejki, z których można korzystać w Stories. Pierwsza naklejka nazywa się „Dodaj muzykę”. Zapewnia ona zabawę, w której mogą uczestniczyć osoby obserwujące nasze konto. Otóż możemy dodać muzykę do Stories, co było już dostępne wcześniej, ale w przypadku nowej naklejki muzykę mogą dodawać też obserwujący.

Druga naklejka to „Nakładki”. Pozwala ona na tworzenie wspomnień zawierający zdjęcie, które umieszczane jest w ramce. Na ramce może znaleźć się krótki tekst, a także pojawia się data wykonania zdjęcia. Co ciekawe, obserwujący, aby zobaczyć udostępnione zdjęcie, muszą potrząsnąć smartfonem.

Trzecia naklejka nazywa się „Odsłoń”. W jej przypadku możemy opublikować ukrytą Stories, przykładowo zdjęcie lub film. Obserwujący, którzy chcą zobaczyć ukrytą treść, będą musieli wysłać prywatną wiadomość.

Ostatnia z nowych naklejek, czyli „Wycięcia”, pozwala na wycinanie obiektów ze zdjęć, które następnie możemy umieścić w Stories. Dzięki temu otrzymujemy autorską i niestandardową naklejkę. Utworzone w ten sposób naklejki możemy zapisać, aby użyć ich ponownie w przyszłości.

Nowości są już dostępne

Jeśli nie możesz się doczekać, aby sprawdzić wszystkie wyżej wymienione naklejki, to mam świetną wiadomość. Otóż są już one dostępne w aplikacji Instagram. Sprawdziłem u siebie i spieszę z informacją, że do Stories mogę dodać każdą z czterech nowych naklejek.

Jak już wcześniej napisałem, nie mamy do czynienia z jakąkolwiek ogromną zmianą, a tym bardziej rewolucją. Mimo tego nowe naklejki powinny zwiększyć atrakcyjność udostępnianych Stories. Pozostaje więc życzyć Wam dobrej zabawy.