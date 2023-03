Nowy Chrome pozwoli Ci oglądać YouTube na MacBooku nawet przez 18 godzin

Google Chrome to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, która jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery. Pomimo swojej popularności, przeglądarkę cechowało wiele problemów związanych z optymalizacją. Jeśli jesteś użytkownikiem MacBooka, to mamy dla Ciebie dobre informacje. Najnowsza aktualizacja pozwoli zadbać o baterię w laptopach Apple.

Chrome powoli likwiduje swoje problemy

Należy zauważyć, że Google Chrome w przeszłości miał problemy z optymalizacją, które powodowały znaczne zużycie baterii oraz pamięci RAM w urządzeniach. Jednakże, w ostatnim czasie firma Google wprowadza stopniowe ulepszenia, aby poprawić wydajność przeglądarki. W wyniku tych zmian użytkownicy mogą spodziewać się znaczącej poprawy efektywności w użytkowaniu przeglądarki, co z pewnością przyczyni się do bardziej komfortowego korzystania z Internetu.

Dwa tygodnie temu pojawiła się nowa wersja Google Chrome, oznaczona numerem 110, która została wydana na komputery Mac, Windows oraz Chromebooki. Została ona wyposażona w zapowiadaną już wcześniej funkcję oszczędzania pamięci.

Nowa funkcja umożliwia zwalnianie pamięci RAM zajętej przez nieaktywne karty przeglądarki. Jest to szczególnie przydatne, kiedy korzystamy z komputera starszej generacji, który dysponuje mniejszą ilością pamięci operacyjnej. Dzięki temu inne programy i aplikacje będą miały do dyspozycji więcej „miejsca” do działania, co pozwoli na płynniejsze i bardziej wydajne działanie całego systemu.

Oglądaj YouTube nawet przez 18 godzin na jednym ładowaniu

Google Chrome 110 wprowadziło również inną nowość – chodzi o oszczędzanie baterii. Funkcja ta pozwala na ograniczenie działania w tle oraz wyłączenie efektów wizualnych, takich jak animacje. Tryb oszczędzania energii uruchamia się automatycznie, gdy poziom baterii laptopa spadnie do 20%, lub kiedy urządzenie zostanie odłączone od źródła zasilania.

W najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome dla komputerów Mac pojawiły się optymalizacje, które przyczyniają się do oszczędzania energii baterii. Według wpisu na blogu Google, po jednym pełnym naładowaniu 13-calowego MacBooka Pro M2 z zainstalowaną przeglądarką Chrome, użytkownicy będą mogli przeglądać internet przez 17 godzin lub oglądać YouTube przez 18 godzin. Firma twierdzi, że użytkownicy starszych laptopów Apple, również odnotują wzrost czasu pracy na baterii.

Optymalizacja JS w nowej wersji przeglądarki na komputery Mac (źródło: Google)

Co zmieniło się w przeglądarce? Wprowadzone przez Google zmiany mają na celu zwiększenie efektywności przeglądarki oraz zmniejszenie jej zużycia energii. W ramach tych zmian firma dokonała dostrojenia elementów iframe, co pozwoli na zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii.

Ponadto poprawiono zegary JavaScript, dzięki temu Chrome będzie rzadziej „budzić” procesor, a także ulepszono struktury danych w celu optymalizacji dostępu do nich.