W tym tablecie Nubii obraz 3D dosłownie wyłazi z ekranu

Ile to czasu minęło od schyłku popularności telewizorów 3D? 10 lat? 15? Okazuje się, że ZTE pamięta te czasy bardzo dobrze. Firma zaprezentowała tablet z ekranem 3D. Na szczęście do oglądania wyświetlanych obrazów nie trzeba mieć specjalnych okularów.

Nubia Pad 3D – rzecz, która robi wrażenie

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeśli jakimś cudem jesteśmy posiadaczami jednego z modeli telewizorów z technologią 3D, to i tak z niej nie korzystamy. Okazało się, że rynek nie przyjął oglądania treści 3D zbyt ochoczo. A przecież początkowo wydawało się, że będzie to nowy kierunek w domowej rozrywce. Cóż, najwyraźniej został on trwale zepchnięty na margines.

Nubia Pad 3D (fot. ZTE) Nubia Pad 3D (fot. ZTE)

Przedstawicielem tego marginesu jest nowy tablet ZTE – Nubia Pad 3D. To, co w nim wyjątkowe to to, że mamy do czynienia z pierwszym tabletem z Androidem, w którym do oglądania obrazów 3D nie trzeba zakładać specjalnych okularów.

Tablet powstał przy współpracy z firmą Leia Inc., zajmującą się typowo produkcją sprzętu do wyświetlania 3D i związanymi z tym usługami. Nie ma więc ryzyka, że oto powstał jakiś bubel.

W tablecie zastosowano 12,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na panel składa się wiele warstw, w tym DLB, opracowana przez Leia Inc. Między innymi dzięki niej możliwe jest przekształcanie standardowych treści 2D do 3D w czasie rzeczywistym, przy pomocy wbudowanego oprogramowania do konwersji.

Nubia Pad 3D (fot. ZTE)

Co w kontekście „zwykłej” specyfikacji?

Za ogół procesów odpowiada działanie układu Qualcomm Snapdragon 888, który wspiera 128 GB pamięci wewnętrznej. Dostępna ma być też opcja z 256 GB. Z przodu zamontowano dwa aparaty 8 Mpix, pomagające zbierać dane o pozycji głowy użytkownika, a także robić zdjęcia w 3D. Tył urządzenia również ma własne kamery z matrycami 16 Mpix.

Nubia Pad 3D (fot. ZTE)

Tablet dostarczany jest z preinstalowanymi aplikacjami Leia 3D, a także sklepem Leia Appstore, w którym można znaleźć ponad 50 gier 3D i 1200 aplikacji edukacyjnych, które stworzono specjalnie dla ekranów wyświetlających obraz w widoku 3D.

Całość zasilana jest przez baterię 9700 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Systemem zarządzającym Nubia Pad 3D jest Android 13.

Nubia Pad 3D (fot. ZTE)

Tablet będzie dostępny w przedsprzedaży od 25 marca, ale jego cena nie zostałajeszcze ujawniona. Regularna sprzedaż ruszy 11 kwietnia.